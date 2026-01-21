即時中心／顏一軒報導

外交部長林佳龍昨（20）日傍晚陪同總統賴清德在總統府接見捷克眾議院前議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）女士，賴總統並頒授「特種大綬景星勳章」，感謝她多年來為台捷友誼、為民主價值所做的付出。林佳龍表示，台灣也將與捷克在經貿、科技、航空以及民主供應鏈等面向持續深化合作，讓夥伴關係更有韌性，讓共同的理念與價值轉化為更具體的成果，台捷兩國一起為區域和平與全球繁榮努力。





廣告 廣告

林佳龍在臉書（Facebook）發文指出，艾達莫娃睽違三年，再次來到台灣！他始終記得，艾達莫娃於2023年曾在各方壓力下仍率領跨界的百人訪團來台，為台捷關係寫下重要里程碑，更在演說時強調「與台灣同舟共濟」。這幾年，捷克國會也以具體行動支持台灣有意義參與國際組織，這份情誼與支持，「我們銘感於心」。

快新聞／設宴款待艾達莫娃訪團 林佳龍：深化台捷經貿、科技等多面向合作

林佳龍今晚設宴款待捷克眾議院前議長艾達莫娃訪團一行。（圖／翻攝自林佳龍臉書）

林佳龍表示，今晚他在外交部設宴款待遠道而來的訪團，並邀請科技界的好友們一同出席交流；特別回憶起與艾達莫娃的情誼，從去年延續至今，每一次相遇，都讓台捷友誼更踏實、更有溫度。

林佳龍透露，早在艾達莫娃2023年訪台期間，自己擔任總統府秘書長任內就曾與她見面，去（2025）年9月率團出訪捷克時，也與艾達莫娃共同出席「故宮百品及其故事」特展開幕式；因此要特別感謝她在任內支持故宮文物交流案，推動完成捷克眾議院相關修法，讓大家得以共同見證台灣文化走進歐洲的歷史時刻。

他強調，在瞬息萬變的時代，理念相近的民主夥伴更要團結合作，「我們會持續關切台海與印太安全情勢，堅定維護和平與穩定，並與理念相近國家攜手，守護以規則為基礎的國際秩序」。













原文出處：快新聞／設宴款待艾達莫娃訪團 林佳龍：深化台捷經貿、科技等多面向合作

更多民視新聞報導

與谷立言午餐會 林佳龍：深化經濟合作鞏固台美關係

代表賴總統頒發續任聘書 林佳龍款宴3位ABAC代表：落實經濟日不落國

台美關稅15%不疊加 林佳龍：台灣模式深化雙邊經貿夥伴關係

