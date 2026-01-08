設局抓車手！台中孝女「趴引擎蓋1.5KM」攔車遭輾險死…車手辯只是傷害

記者吳泊萱／台中報導

邱婦的女兒情急下趴在引擎蓋上攔阻車手離開，掛在車上行駛約1.5公里後被甩落，遭二度輾壓。（圖／資料照）

台中市一名六旬邱姓婦人誤信詐騙集團投資虛擬貨幣，慘賠超過400萬元。家屬不甘被騙私下設局，試圖誘出車手「教訓一番」。結果車手察覺異狀駕車逃逸，邱婦的女兒情急下趴在引擎蓋上攔阻，隨車行駛約1.5公里，因體力不支摔下車，又遭車手二度輾壓，導致肋骨、骨盆骨折，事後車手吳男被依殺人未遂起訴。今日（8日）台中地院開庭審理，吳男辯稱沒有刻意輾壓女子，是不小心壓到，只是傷害，沒有殺人意圖。

據了解，台中60多歲邱姓婦人先前遭詐騙集團以虛擬貨幣投資名義詐騙，分3次面交付款，合計損失超過400萬元，家屬發現邱婦遭詐騙後，決定設局誘出車手「討公道」。

車手吳男落網後辯稱沒有殺人犯意，是車輛滑行不小心壓到，只承認傷害。（圖／資料照）

檢警調查，邱婦親友團以40萬元款項為餌，與車手吳男（37歲）約在太平區中山路麥當勞企圖誘捕，結果吳男察覺異狀後駕車逃逸，親友們騎車追趕，試圖再次攔下吳男。邱婦的柯姓女兒情急下趴在吳男引擎蓋上攔阻，沒想到吳男一路駕車逃竄1.5公里，堅決不停車，柯女最終在豐年公園前，因體力不支摔下車，慘遭吳男兩度駕車輾壓。事後檢方依殺人未遂罪起訴吳男。

受害者柯女表示，吳男當時不斷左右甩，她沿路大喊停車，但對方仍加速甩車，甚至還故意多次急煞，自己撐不住被甩下車後，遭對方開車輾過骨盆，腰腹部有輪胎痕跡，隨後看到吳男倒車，又輾過同一處部位，自己就失去意識。柯女遭輾斷6根肋骨、骨盆骨折及大面積挫傷，在鬼門關前走了一遭。

吳男則辯稱，當時以為是警察要抓人，看到柯女趴在引擎蓋上，自己很害怕才駕車逃逸，因為不知道對方趴在那邊該怎麼辦，又被很多人追，只好甩動車輛，想讓對方離開。

檢察官認為，吳男明知柯女若被甩落，即可能遭輾壓死亡，卻沒有停車，甚至在車輛輾過柯女後，再度移動車輛輾壓，有殺人不確定故意，屬殺人未遂。

今日（8日）台中地院開庭審理，吳男再次主張，沒有刻意輾壓柯女，當時有踩煞車，是柯女跳上車，雙方起爭執時，車輛又正好是D檔，因怠速滑行不慎壓到柯女。並強調自己倒車是為了脫離，不是二度輾壓，只承認傷害，不認殺人未遂。

對此，檢察官聲請傳喚邱婦及柯女出庭作證，還原事發經過，全案將針對吳男是否有殺人未遂或是傷害犯意，以及柯女受傷過程，審理釐清。



