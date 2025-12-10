設局玩射龍門 翻臉逼簽本票170萬元扣證件

cnews204251210a09

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

20歲陸姓男子與21歲謝姓男子等人，疑被1名自稱佛牌店老闆的男子，帶到台北市1處民宅玩撲克牌射龍門遊戲。新北市淡水警分局表示，接獲2人報案指稱，原本佛具店老闆，聲稱只是單純好玩有趣而已，沒想到2人一直輸了遊戲。而且在場其他人，突然改口說有現金輸贏，還拿出槍枝分別強迫陸男簽下140萬元本票、謝男簽下3萬元本票。員警獲報後，今（10）天循線逮獲載著謝男回家拿錢的24歲葉姓男子，已擴大偵辦中。

廣告 廣告

淡水警分局表示，員警獲報葉姓男子，開車載著簽了3萬元本票的謝姓男子，準備回到淡水區北新路182巷弄的住處拿錢。今天上午8時46分左右，埋伏在社區大樓附近，集結優勢警力，趁葉嫌開車進入地下停車場後，當場查獲葉姓犯嫌。清查葉男身體及車輛，未發現槍枝或其他違禁品等。

cnews204251210a08

警方表示，目前已將葉嫌及謝姓男子、陸姓男子等人，帶返派出所偵辦，並成立專案小組，持續追查其他共犯資訊，也釐清所有案件疑點。目前葉男已先朝強制罪嫌偵辦。

照片來源：新北市警方提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

男扮女裝涉毒駕 警逮2人查獲依托咪酯煙彈

比3年前多5小時 與專家交流解鎖青少年數位心理密碼

【文章轉載請註明出處】