設局給高市跳？ 提問「台灣有事」眾議員遭網路砲轟

日本立憲民主黨籍眾議員岡田克也，因為質詢「台灣有事論」，而引發軒然大波，遭到日本網友上網謾罵。

引發日本首相高市早苗說出「日本有事論」的日本最大在野黨「立憲民主黨」籍眾議員岡田克也，最近在網路上遭到日本網友群起攻之，認為岡田克也是設局給高市早苗往下跳，才會造成現在中日關係跌到谷底的局面。

據日本媒體報導，當日本網友追根溯源，發現原來高市早苗之所以會回答「日本有事論」，原因就在於回答岡田克也關於日本政府認不認為，「台灣有事」將會引發日本的「存亡危機事態」之後，紛紛跑到岡田的官方帳號，大罵岡田是「日本國賊」、「中國間諜」等，令岡田克也有苦難言。立憲民主黨黨魁「野田佳彥」則是為岡田緩頰表示，質詢本來就是議員的責任，現在問題是出在首相的答詢內容上，提問的議員，沒有理由受到指責。

不過現在立憲民主黨也陷入進退兩難的局面，因為中國大陸處處針對高市早苗，反而讓日本民眾同情高市早苗，讓高市早苗的支持率節節攀升。立憲民主黨內目前有意見認為，高市在日本國內的勢頭正旺，如果立憲民主黨要找高市的麻煩，恐怕會遭到民意的撻伐。