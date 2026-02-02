設局詐騙濫用民眾善心? 群組現"馬太鞍百萬捐款假收據"

地方中心／趙永博 花蓮報導

去年九月，花蓮馬太鞍溪洪災，造成19人死亡、5人失蹤，事發後，除了許多鏟子超人，協助民眾恢復家園，也有不少人捐款，幫助災民，不過，縣府比對發現，有人在Line群組秀出捐款百萬的收據，根本是假訊息，就有民眾懷疑，是不是有人要設局詐騙呢？

這張收據看起來好眼熟，馬太鞍溪洪災的捐贈收據，看似正常，但一查就露餡！縣府人員查了流水編號、姓名，通通沒發現這張假收據，懷疑又有不法份子想要詐騙。花蓮縣府人員ＶＳ花蓮刑警：「有民眾打電話來，說有收到收據，請我們確認，目前收到兩張，日期、姓名、編號都不對。」最近，花蓮地區民眾，有不少人都被陌生人加Line聊天群組，以網路交友創造人設，接著以投資或其他手段，詐騙被害人捐款，還好民眾警覺性高，發現不對勁，立即打給花蓮縣府，要求確認這張收據是真的嗎？

設局詐騙濫用民眾善心？ Line群組出現「馬太鞍百萬捐款假收據」

花蓮縣府獲報，查證收據真實性（圖／民視新聞）

花蓮縣府新聞科長李冠霆：「有人持偽造的捐款收據，要取信他人，經縣府查證後，確認這些收據並不是花蓮縣府所開立，相關的捐款證明也不存在。」去年九月，花蓮馬太鞍溪潰堤，造成19死亡、5人失蹤，許多善心人士出錢出力，卻有人透過假收據營造人設，想吸引民眾匯款。仔細看看，盜版收據直接打出完整流水編號，正版可是部分上了米字號隱藏。再看另一處，百萬假收據的用途寫得是水災災害指定捐款，挖勒，怎麼又和上方正版收據不一樣。

花蓮刑警指出假收據與官方收據不同之處（圖／民視新聞）

花蓮刑大大隊長劉宗仁：「本局介入了解後，嚴判相關手法是以假捐款收據來取信被害人，再誘導被害人做投資或其他的詐騙行為，目前我們清查後不法份子想要利用災情打感性牌，漏洞百出，現在警方介入，要揪出幕後黑手。

