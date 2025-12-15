設換購站、改良肥料包裝 青年創意推動牛糞復育

（中央社記者許秩維台北15日電）青年黃瑛祺在位於宜蘭的青聚點陪伴下發展「發糞塗牆的計畫」，透過設置換購站、改良肥料包裝，把牛糞復育理念轉化為貼近日常的體驗方式，獲選青聚點Dream Idea績優點子。

教育部青年發展署今天發布新聞稿指出，為培育青年參與地方事務的能力與意願，青年署推動「青聚點」地方創生人才培育獎勵計畫，鼓勵青年於在地課程培訓及蹲點實作後提出行動構想。

今年「Dream Idea績優點子競賽」共30組提案脫穎而出，其中遴選15組銜接首度推動的「Dream Idea實踐培力機制」，提供新台幣2萬元實踐金與業師陪伴，突破過往提案僅止於創意發想階段，由青聚點帶領青年啟動真實行動。

在台東青聚點「觀魚工作室」蹲點的張玫，看見池上富興村老柑仔店歇業後，長輩生活採買記憶逐漸淡去，因此提出「愛在池上—吉瓜愛（Cikowa'ay）柑仔店再開張！」計畫，運用實踐資源重新整理店面角落，讓沉寂多時的老柑仔店再次亮起燈火，重新成為村民情感交流的據點。

另一名蹲點實作生黃瑛祺，在宜蘭的青聚點「真食感受 米食工作坊」的陪伴下發展「發糞塗牆的計畫」，透過設置換購站、改良肥料包裝，把原本生硬的牛糞復育理念轉化為貼近日常的體驗方式，逐步摸索永續價值的推廣路徑。

青年署表示，青聚點的在地陪伴，成為青年走進社區的重要支點，也是人脈串聯與真實操作的場域，115年青聚點「一般型」徵件即日起開放至今年12月22日中午12時，歡迎深耕地方、願意成為青年引路人的民間組織青年團隊提案，共同打造支持青年實踐的友善環境。（編輯：陳清芳）1141215