設新型態話務機房助詐團規避防詐 4嫌遭中檢起訴

（中央社記者蘇木春台中22日電）台中游姓男子等4人架設新型態詐騙話務系統機房，協助境外詐團轉接電話詐騙國內被害人，以規避近期政府與電信業者合作推動的電話語音防詐措施，經刑事局逮人送辦，中檢今天依法起訴。

刑事警察局電信偵查大隊第二隊今天表示，刑事局啟動「截電專案」，透過165資料庫大數據分析，發現近期有多起假冒機構公務員詐騙案，警方針對詐騙門號通報電信業者停斷話時，發現有部分門號顯示為空號，或並無撥打給被害人的紀錄，確認為新型態詐騙話務系統。

廣告 廣告

刑事局電偵大隊第二隊蒐證後，與台中市警察局刑警大隊偵二隊、科技偵查隊共組專案小組，並報請台中地方檢察署指揮偵辦。

案經專案小組與電信業者合作掌握相關情資後，發現此新型態詐騙話務系統機房，設置於台中市七期重劃區商辦大樓內，警方於民國114年9月25日，前往涉案大樓搜索，逮捕主嫌49歲游男及共犯等4人偵辦，並查扣涉案手機、筆電等相關證物。

警方查出，境外詐團常利用網路電話詐騙國內民眾，近期政府與電信業者合作推動防詐措施，當民眾接到顯示「+8869」開頭的電話時，手機會先播放國台語的「這通是國際電話，請注意，小心詐騙」語音警示約7秒。

詐團利用游男設置的新型態話務系統，透過竄改門號發話至特定電信人頭門號，並設定指定轉接給國內被害人進行詐騙，就可規避語音防詐措施，且透過竄改顯示門號，影響警方停斷話門號正確性。

警方清查，涉案詐團透過此新型態話務系統，已造成9人受害，損失金額達新台幣1500萬元。全案警詢後，依違反組織犯罪條例、刑法詐欺等罪嫌，將游男等4人移送台中地檢偵辦，檢方今天偵結依法起訴。（編輯：陳仁華）1150122