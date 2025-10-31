設斷點想切割？檢方查黃國昌狗仔案 跟監偷拍責任竟推給林姓攝影

即時中心／綜合報導

民眾黨主席黃國昌遭踢爆指揮狗仔集團跟拍政治人物，目前檢調已啟動調查。然而根據媒體今（31）日報導，檢方近日進行約談，相關被告多將責任推給林姓攝影記者，並試圖切割黃國昌，遭懷疑是設下斷點。然而，檢調已掌握黄國昌在狗仔工作群組中指揮及互動的對話，不過黃國昌在當上民眾黨立委後，是如何指揮狗仔們無差別跟監綠營政敵的細節，仍有待突破。

根據《鏡報》今報導，目前檢調分成兩條線進行調查，一條主查聘用跟監狗仔的凱思國際金流；另一條則查黃國昌在狗仔團裏面的角色，他是否直接指揮狗仔隊跟監政敵並進行政治攻擊？

光復節連假過後，台北地檢署持續偵辦立委黄國昌狗仔集團案，檢察官再度約談相關被告，除了前中央社記者謝幸恩及黄國昌之外，其餘被告林姓、陳姓、方姓記者及黃國昌前助理李郁衿等四人都已經陸續被約談。若再加上先前約談的多位證人，案件調查逐步進入核心。

據知情人士所述，近期幾位挨告的狗仔成員在被檢調約談時，都刻意淡化黃國昌和他們開會、並指揮狗仔隊的角色。同時還把所有指揮調度及決定跟監對象的責任，都推給在2022年1月底，被謝幸恩召募到的林姓攝影記者身上。

《鏡報》指出，過去林姓攝影記者在《壹週刊》主要擔任財經路線的攝影工作，政治類的踢爆新聞及跟監偷拍並非其強項，在狗仔團中頂多是個攝影小主管。按照一般媒體分工，攝影主管根本不可能決定跟監對象；如果有一個新聞要動用跟監偷拍，決定者一定是文字主管，也就是召募他到黃國昌麾下工作的謝幸恩。而謝幸恩的直屬老闆、也直接參與狗仔工作群組運作的黃國昌，一定會扮演重要指揮的角色。

知情人士透露，其他人會把責任全推給林姓攝影，應該是律師的訴訟策略。首先設下斷點，盡量避免黃國昌捲入跟監風暴；然後再提出凱思國際營業項目本來就有媒體，且他們和《民報》、《菱傳媒》都有合作協議，代表狗仔跟監政治人物是師出有名。狗仔成員自我辯護的方向，其實也和先前在王義川官司獲不起訴的說法差不多。

然而，黃國昌想淡化當中的角色，恐怕有困難。據消息人士向《鏡報》指出，不僅有人已說出黃國昌平常和狗仔們開會的細節，檢調也已掌握到黄國昌在狗仔工作群組中指揮及互動的對話。目前需要再突破的部分，在於黃國昌當上民眾黨立委之後，是如何指揮狗仔們無差別跟監綠營政敵的細節。而黃國昌也清楚擔任立委後，指揮狗仔隊跟監偷拍更加敏感可議，因此他曾對外稱當立委後就沒指揮狗仔，也就是把2024年當作一個時間的斷點。

知情人士強調，若狗仔團成員以為再用之前王義川跟拍案的訴訟策略來打官司就可輕鬆過關，那可能過於樂觀。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

