設施盆花智慧灌溉 省工節能好美麗

記者鍾和風/高雄報導

設施盆花為北部重要產業，產值達4億9千6百萬元(佔全國49.1%)，主要以長壽花及聖誕紅供應節慶及春節所需，但近年因氣候異常及缺工影響盆花生產。農業部桃園區農業改良場開發「小品盆花專用底部灌溉栽培端盤」，搭配智慧灌溉系統，可供生產者運用於多種盆花種類，精準給水，除減少灌溉人力，亦可避免葉片澆水引起病害，以及肥料與農藥流失等綜效，穩定產量及品質。

底部灌溉端盤種植長壽花。(圖/農業部農改場提供)

桃園場表示，傳統人工灌溉手持蓮噴頭，逐盆灌溉，需耗費龐大人力，而該場開發之底部灌溉栽培端盤，盆徑僅為3寸，結合栽培床灌溉管路、透氣盆、電磁閥、土壤感測器及控制器，每一栽培床智慧灌溉建置成本約1萬元，目前已申請新型專利。依照盆花灌溉模式客製化灌溉程式積木，當土壤溼度感測值低於閥值(20%)，啟動自動灌溉，由於底部端盤盛水量少且介質吸水需要時間，控制程式設計巡迴2次灌溉，每次60秒，逐床判斷土壤溼度後啟動灌溉，完成灌溉後以Telegram通知，並記錄至Google試算表，農友可隨時掌握田間管理狀況。此外，採用底部灌溉栽培端盤智慧灌溉相較於人工灌溉，可節省84.1%灌溉用水，僅需保留人工巡視，可省工90%以上，由於沒有淋洗，更節省肥料及農藥50%以上。

左側為3吋，右側為5吋底部灌溉端盤搭配透氣盆。(圖/農業部農改場提供)

桃園場最後表示，透過智慧科技導入農業生產，監控設備及雲端系統進行遠距離自動灌溉，以數據驅動精準管理，可省工節水，管理經驗程式化，可擴大經營規模，隨時隨地掌握田間管理狀況，讓全年無休農耕也可以放假，進而吸引年輕人返鄉從農。