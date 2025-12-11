設法定代理人就能解禁？ 馬士元：小紅書須提改善計畫

內政部次長馬士元今天接受廣播節目專訪，談限制小紅書一事。（讀者提供）

內政部4日以大陸社群平台「小紅書」涉詐1706件、財損逾2億元為由，宣布對小紅書進行網際網路停止解析及限制存取，暫定施行1年。內政部次長馬士元今（11）天被問及，若小紅書在台設法定代表人能否解禁，馬士元說，小紅書要先改善資安問題，回報其平台到底是怎麼運作，尤其要對打詐與個資問題正面回應，並提改善計畫。

馬士元今天接受廣播節目專訪，針對禁止小紅書一事，他表示，內政部並不是封鎖小紅書，而是限制接取、停止解析。停止解析是台灣接收不到小紅書伺服器的位置；限制接取是每周會篩選所有跟小紅書APP連線的IP，讓其停止使用，所以小紅書APP忽快忽慢。馬士元強調，這不叫封鎖，而是限制大家使用，讓小紅書不好用。

馬士元指出，小紅書去年增加了100萬用戶，預計到明年底台灣的小紅書用戶上看500萬，詐騙集團也一定了解，會想辦法轉移到小紅書上面去。而《詐欺犯罪危害防制條例》第42條有提到「緊急案件」，當初立法時的重要概念是，當民眾一直持續處於高風險的詐騙網站時，如果能跟業者溝通，請業者根據受害者所提供的訊息配合改善的話，它不會構成緊急狀況，現在問題是沒有辦法跟小紅書溝通，這就會構成詐防條例的要件。

他強調，「政府如果今天不做這件事情，接下來小紅書被騙的人數就會越來越多」，而台灣目前手段比較溫和，並沒有像中國把整個網站關掉，是依法設立很多障礙，讓使用不順暢而轉到其他更好用的平台，這是政府的目的。

馬士元說，由於小紅書是百分之百的中資，要經過陸委會、數位發展部及經濟部審查，會有法律上的限制，且有一定困難，所以他們要求跟小紅書建立一個溝通管道，但小紅書做不到。當初內政部發文給小紅書請對方提出改善計畫時非常客氣，稱小紅書為華人社會非常重要的社群平台，有3.6億的使用者，對於平台亂象有責任管理，但對方接到內政部的文後沒有反應。

至於小紅書若願意在台設立法定代理人能否解除限制？馬士元說，小紅書要先改善資安問題，必須向我方說明清楚15項資安違規，包含言論審查、打詐、個資等問題，並回報給我方整個平台到底是怎麼進行運作，且要有正面回應；此外，也要提出改善計畫。

