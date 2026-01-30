設籍基準日變更 澎湖望安15000元大禮包恐將年後發放

望安轄管離島眾多，基準日變更必須農曆年後才能發放。(記者劉禹慶攝)

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕望安鄉代會今(30)日通過望安鄉公所提案「澎湖縣望安鄉鄉民生活照顧補助金發放案」，但修正發放基準日，由鄉公所提案1月15日變更為1月29日，涉及戶籍重新整理，恐將農曆年後才能發放，喪失原本讓鄉民好過年美意。望安鄉長許賢德欲重新提案，並與鄉代會協商，因時間緊迫破局。

由於設籍基準日設定，係制度設計中影響公平性與行政可行性之關鍵因素。公所原規劃以115年1月15日前設籍於望安者作為資格認定基準日，主要考量在於避免政策訊息對外公布後，制度在實務運作上出現被刻意操作之空間，確保資源確實用於長期設籍、實際生活於望安鄉民。

全案經鄉代會法定程序審議後，設籍基準日調整1月29日。望安鄉公所指出，基準日若設定於政策訊息已廣為周知之後，在制度設計上即存在高度風險，容易引發短期間集中遷入設籍之現象，不僅偏離政策原意，亦將大幅增加戶籍查核、名冊重整及行政審核之負擔。

望安鄉公所進一步說明，基準日延後後，相關名冊須重新全面清查，實務上需耗費相當作業時間，致使造冊、印領及發放程序難以於農曆年前完成。對於鄉民關切之發放時程，公所深表理解，惟仍須在依法行政及制度公平之前提下審慎辦理。

望安鄉公所強調，普發現金政策目的在於穩定照顧長期設籍鄉民並促進地方經濟發展，相關制度設計與執行，均係基於行政實務經驗及公平性考量，未來亦將持續就執行情形對外說明，確保政策推動透明與公正。

