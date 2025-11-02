設籍大陸或領有護照 50人台灣戶籍被廢止 16位陸配放棄台灣身分

根據內政部移民署最新規定，大陸地區人士申請來臺定居，應放棄大陸地區戶籍與護照，不能兼具雙重身分。且國人持有中國大陸身分證，將註銷台灣身分，並取消健保、身分證與護照等。內政部移民署今（2）日表示，約有50人台灣戶籍被廢止，另有16位陸配放棄台灣身分。

總統賴清德日前提出17項策略，包括清查違規設籍或持有中國身分證、護照者。一旦查證國人持有中國身分證，將註銷台灣身分，並通知相關單位取消健保、身分證與護照等。

另外，內政部移民署10月修正「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」，明定大陸地區人民申請在臺灣地區定居，應備文件除「喪失大陸地區戶籍證明」之公證書外，並須繳附「未申領持用或已放棄(註銷)大陸地區護照證明」之公證書。

因此，原籍大陸地區人士申請來臺定居，應確實依法放棄大陸地區戶籍與護照，不能兼具雙重身分。

根據《ettoday》報導，已有約50人因事證明確，戶籍遭戶政機關廢止，也有16名陸配自願放棄台灣身分。

