設籍限制卡死！原民農保戶籍未遷領嘸喪葬補助 原民會回應了

台北市為照顧原住民族喪葬負擔，訂有原住民喪葬補助，但現行規定限制原住民過世前須設籍於北市才能申請。議員表示，許多原住民為保有農保資格，戶籍長期設於原鄉，但晚年無力耕作多與北市子女同住，其往生後子女卻無法代為申請喪葬補助。原民會回應，倘若個案戶因戶籍因素，且家屬因喪造支出困難，將可視情節啟動生活救助評估。

國民黨市議員李芳儒觀察，早起原住民於原鄉設有農地，為維持農保資格故將戶籍設於原鄉，隨著原住民年邁無力耕作，仍因制度無法遷出戶籍，實際居住又多移居至北市子女同住，故在往生後其子女無法代為申請補助，造成經濟上的負擔。

根據新北市原住民喪葬補助制度，李芳儒指出，現已允許由支付喪葬費的家屬提出申請，並建議北市府增列由支出喪葬費的家屬為申請對象，並以居住、照顧關係或實際支出作為補助認定依據，同時建議因農保、原鄉土地制度而無法遷出戶籍的原住民族長者，設立彈性審查或專案條款。

原民會回應，依據「台北市政府原住民族事務委員會原住民急難關懷慰助金核發要點」的「死亡救助」辦理，屬公務預算支應，原則以設籍北市且實際居住本市的原住民作為適用條件。另外，新北原住民喪葬補助計畫以殯葬管理處聯合奠祭捐款專戶的社會款項支應，屬於善款費用補助性質；與北市原民會的救助性質不同。

但若個案因戶籍因素未符合死亡救助要件，家屬因喪葬支出或其他因素造成生活困難，原民會表示，將可視情節啟動生活救助評估，並依規定提供關懷慰助金扶助。

