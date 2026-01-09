設紙上公司涉幫「太子集團」洗錢 匯致國際負責人50萬交保

[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導

從事跨國詐騙及賭博的太子集團，首腦陳志日前在柬埔寨落網，遭押解回中國歸案，而北檢偵辦太子集團在台洗錢、賭博、詐欺等案，昨（8）日發動第7波搜索，並拘提、約談涉嫌替太子集團設立、營運境外紙上公司的匯致國際商務公司負責人盧姓負責人等11人到案，其中盧姓負責人等3人昨晚移送北檢複訊後，檢方諭令盧姓負責人以80萬元交保，另2人分別以50萬元交保，其餘被告將則今日陸續移送北檢複訊。

從事跨國詐騙及賭博的太子集團首腦陳志日前在柬埔寨落網，遭押解回中國歸案。（圖／中國公安部刑偵局）

北檢日前已發動多次搜索、約談，查扣超過45億元資產，包括太子集團在台最高階幹部、天旭公司負責人王昱棠等9名被告已遭羈押。北檢昨日再度指揮內政部警政署刑事警察局、法務部調查局台北市調處等單位，發動第7波搜索匯致國際商務公司及盧姓負責人住居所等12處，並拘提10人、約談1人到案，包括匯致國際商務公司盧姓負責人、王昱棠女友詹女及特助賴男等人。

檢調查出，匯致國際商務公司涉嫌自2021年起，替太子集團設立並營運境外紙上公司，藉此在台灣開設國際金融業務分行帳戶洗錢，因此於昨日拘提盧姓負責人等人到案說明，並於昨晚漏夜將盧男、詹女、賴男3人移送北檢複訊，訊後諭令盧男以80萬元交保，詹女、賴男則分別以50萬人交保。

此波約談還包括2間博弈設計公司負責人、主管等人，預計在今日陸續移送北檢複訊。

