設置員工哺(集)乳室最高補助2萬元，興建托兒設施最高補助500萬元 即日起受理事業單位申請

為鼓勵雇主設置哺(集)乳室及托兒設施或提供托兒措施，即日起至二月二十八日止，受理雇主申請一一五年第1期經費補助，歡迎有意願申請之事業單位，請把握時間於二月底前，至「企業托兒與哺（集）乳室資訊網『線上申請補助專區』」線上申請時間提出申請。

同時為協助事業單位申請經費補助，勞動部於115年將陸續辦理8場次說明會，首場線上說明會將於一月二十二日及二月六日下午一時三十分舉行；有意願設立托兒設施者，另將免費提供專家入場諮詢輔導，歡迎事業單位多加運用，有關說明會資訊及專家諮詢輔導申請辦法，可至「企業托兒與哺（集）乳室資訊網」（https://childcare.mol.gov.tw）查詢。欲報名線上說明會者，請至企業托兒與哺（集）乳室資訊網線上報名專區（https://childcare.mol.gov.tw/PageNew/base/sign_up.aspx）或傳真報名表至本案委託執行單位社團法人中華民國管理科學學會（傳真：02-3343-1155；電話：02-3343-1118）。

廣告 廣告

縣府社會及勞動局指出，依據「哺集乳室與托兒設施措施設置標準及經費補助辦法」，每年分二期辦理雇主經費補助申請，本年第一期申請期間自一月一日至二月二十八日止。雇主若想要設置員工哺(集)乳室，最高補助新臺幣二萬元；若有意新興建托兒設施（包括托嬰中心、幼兒園、職場互助教保服務中心）者，最高補助五百萬元，已經設置托兒設施者，也可以補助改善或更新費用每年最高五十萬元。此外，雇主辦理居家式托育服務，或受僱者子女送托於托兒服務機構，雇主有提供托兒津貼者，每年最多可以補助六十萬元。最重要的是，只要雇主有心協助勞工的子女照顧需求，不論事業單位大小，都可以申請這項補助。

社會及勞動局林志忠局長表示，營造友善職場育兒環境是不容忽視的重要職場員工協助及支持措施，除了勞動部的線上說明會，社會及勞動局亦會在一一五年度辦理二場次的實體說明會，提供面對面探討，設置哺(集)乳室及托兒設施或提供托兒措施的問題與建議，請留意官網訊息。另依據補助設置哺(集)乳室及托兒設施或提供托兒措施規定，申請補助案由社會及勞動局受理及初審，初審通過者，依補助標準，送中央主管機關視情形補助，本局並得進行實地訪視確認辦理成果，所有的努力與措施都是為建置友善育兒職場，創造勞資雙贏的局面，讓父母工作好安心，企業成長好開心。