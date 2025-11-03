設處愛沙尼亞陷僵局 「台灣」與「台北」名稱之爭顯示外交現實

愛沙尼亞2023年宣布接受台灣在當地設置代表處，但至今2年仍無下文。圖為愛沙尼亞首都塔林。（圖／美聯社）

波羅的海國家愛沙尼亞2023年宣布接受台灣在當地設置代表處，但至今2年代表處仍無下文。《日經亞洲》引述消息人士指出，台灣與愛沙尼亞官方就名稱要使用「台灣」或「台北」而陷入僵局。

2021年我在立陶宛首都維爾紐斯開設「駐立陶宛台灣代表處（The Taiwanese Representative Office in Lithuania）」後，立國遭北京經濟制裁，還降級雙邊外交關係、驅逐立陶宛駐北京大使。

多名知情人士指出，台灣在愛沙尼亞首都塔林設代表處卡關，主因是雙方在名稱方面意見不同，台灣希望按先前「駐立陶宛台灣代表處」的例子，以「台灣」命名，愛沙尼亞擔憂遭北京報復，堅持以「台北」命名。

《日經亞洲》評論，此事凸顯台灣在外交上面臨的挑戰，尤其先前才傳出台灣早與加拿大談成貿易協議數月，但加國遲未與台灣簽署協議。這些事件都顯示即便許多國家視大陸為戰略對手、甚至安全威脅，但為避免激怒北京，它們在與台灣強化關係上仍顯得猶豫。

一名消息人士透露，「要愛沙尼亞和立陶宛一樣使用相似的名稱是不可能的」，立陶宛能從後續困境中活下來，是因大陸做得太超過，迫使德國起身捍衛，但捍衛的不是立陶宛，而是這個（歐洲）單一市場。若愛沙尼亞試圖效法立陶宛，幾乎不可能從其他國家獲得任何幫助。

針對報導，愛沙尼亞外交部說，2023年愛國接受台灣設立非外交性質的台北辦事處，「但至今我們還沒收到任何設立機構的請求」，多數國家都有台北辦事處，這完全符合一中政策，愛沙尼亞也會持續奉行。

智庫「國際危機組織」分析師楊晧暐認為，太過強調代表處名稱等象徵性事務，會妨礙近年取得的進展，呼籲台灣關注能建立實質性合作的領域，例如在關鍵供應鏈方面合作。

我外交部則說，台愛關係友好，在各領域交流密切；台灣會秉持開放態度，與愛沙尼亞本著互惠、合作精神，務實討論加強雙邊關係與增進相互了解的具體作法。

