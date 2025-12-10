設計不良？華中橋「死亡3連彎」2騎士自摔亡

記者王怡淇、戴偉臣／台北報導

不少騎士只要騎上華中橋都會相當緊張，因為這邊有俗稱的「死亡三連彎」，光是短短1年內，華中橋就發生了2起死亡車禍，讓死者家屬質疑，是否有「傾角不足」等問題？對此，新工處表示3個月內會評估改善。

騎在華中橋上的機車騎士，一個過彎、擦撞分隔島、打滑自摔，送醫不治。

一名騎士過彎、擦撞分隔島，整個人摔了出去，一旁的小貨車緊急改道，險些撞上小黃計程車運將，後方的銀色箱型車發現異狀、急踩煞車，騎士差一點就被輾過，但另一名騎士就沒這麼幸運...

騎著同一條路，開心的載著孫女的彌月蛋糕，沒想到路途中不慎打滑自摔，送醫不治。

死者家屬洪先生：「我老婆她就睡前的時候就跟我說她沒有爸爸了，我是安慰她說，爸爸只是人走了，但是他的愛都有留下來，可是我左邊再看一下女兒，如果今天這一個爸爸還是撐起家裡的經濟狀況的話，那就會真的是一個悲劇。」

華中橋機車道短短160公尺就有3個彎。

死者家屬回到案發現場牽車，還當場再目睹一場車禍，讓他質疑這條路根本不安全。

民進黨台北市議員劉耀仁：「所以說錯誤的設計要用人的生命來驗證嗎？而且台北市政府你們要驗證多少次，你們才願意重視這個死亡三連彎的問題？」

記者王怡淇、戴偉臣：「華中橋，中和往萬華方向，自2018年起為了方便汽車行駛水源快速道路，機車道被更改為彎道，但短短160公尺就有3個彎，也民眾直呼騎車宛如在闖生死關。」

華中橋機車道3處彎道，分別為不同的傾角，第一個傾角R值半徑有80公尺，第二個則減少為50公尺，來到最後一個彎就只剩下35公尺，越往前傾角越小，彎也就越大、越難騎，導致事故經常發生。

華中橋機車道的「死亡3連彎」。

北市府工務局新工處主任秘書陳炳麟：「但是今天確實有發生到這個意外，包括交通以及橋梁的硬體的設置的部分，給我們3個月去做評估。」

橋上增設的紐澤西護欄以及一旁的人行道滿是摔傷刮痕，華中橋「死亡三連彎」短短1年奪走2命，只盼相關單位能儘速改善，別再發生憾事。

