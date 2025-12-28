設計全包 11校師生耶誕走秀

新北市政府二十八日日晚間於市民廣場盛大舉辦「New Vogue! New Fashion! 二０二五鬥豔時尚耶誕秀」。（記者蔡琇惠攝）

記者蔡琇惠∕新北報導

新北市政府二十八日晚間於市民廣場盛大舉辦「New Vogue! New Fashion! 二０二五鬥豔時尚耶誕秀」，活動邁入第九年，今年首度升級為北北桃宜四縣市校際聯合展演，讓耶誕城化身為戶外國際時裝週；副市長劉和然也穿上學生原創設計服裝，一同走上伸展台，展現對學生專業實力的肯定，也成為全場焦點畫面之一。

劉和然表示，從服裝設計、造型設計、視覺設計到手作創意商品，每件作品都凝聚學生的專業學習成果，這不只是一場走秀，也是一堂最真實呈現技職教育「做中學、學中做」的實作課程。

劉和然也特地穿戴新北市技職學生金手團隊親手打造的服裝與手提包，作品主題「織鍊」，以新舊材質交錯、多元融合為核心概念，透過層層穿透與堆疊，呈現差異共存的設計語彙。他表示，能和同學們一起走上伸展台感到非常榮耀，也代表新北市對技職學生專業實力的高度肯定。此套服裝由樟樹國際實中流行服飾科學生蔡博凱原創設計，並由榮獲全國技藝競賽金手獎第二名的傅純靈同學負責製作，手提包則由同校金手獎第一名陳韋汝與第四名陳雙同學共同創作。

本屆活動邀集北市稻江護家、桃園市中壢家商、宜蘭縣國立頭城家商，以及新北市能仁家商、莊敬工家、復興商工、穀保家商、樟樹國際實中、醒吾高中、樹人家商、鶯歌工商等共十一校師生同台走秀，展現技職教育扎實的設計實力與跨校合作成果。

黎明技術學院校長林明芳表示，新北市以家政、藝術與設計群的跨域實作為核心，結合產官學資源，為學生打造最貼近產業現場的實戰舞台。今年首度與新北歡樂耶誕城系列活動結合，不僅吸引大量人潮駐足欣賞，更成功讓技職教育自然走入城市生活，在節慶氛圍中展現學生的專業、自信與國際視野。