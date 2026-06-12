設計力翻轉廢棄物 環境部辦「Green Gather 綠集」循環商品展至7/26

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環境部長彭啟明（前排右五）偕政務次長葉俊宏（前排右七）與出席「Green Gather 綠集」循環商品展開幕式的

國際扶輪社貴賓等人合照。

▲環境部長彭啟明（前排右五）偕政務次長葉俊宏（前排右七）與出席「Green Gather 綠集」循環商品展開幕式的

國際扶輪社貴賓等人合照。

由環境部、環境部資源循環署與國際扶輪3522地區攜手主辦，展期自六月十三日至七月廿六日的《Green Gather綠集》循環商品展，於今（十二）日舉辦開幕記者會。適逢今年六月二日立法院三讀通過《資源循環推動法》正式推動永續消費、強調綠色設計與源頭減量邁入法制化，同時展期搭配國際扶輪年會，直接吸引來自全球的上萬名扶輪社員將前往參觀。活動同步發布全新的「循環標誌」，藉由循環標誌，鼓勵產業投入生產循環產品及提供循環服務，消費者也可透過標誌辨識循環好物增進購買意願。

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環境部表示，發布循環標誌猶如「國際護照」，展現國家永續競爭力與綠色品牌的高度。自一一五年起，政府機關及學校若採購取得循環標誌之產品或服務，即可納入機關綠色採購績效評核成果計算，透過「以公帶私」方式，引導企業投入循環設計、維修延壽、再生材料應用及循環服務創新，帶動綠色消費市場發展，建構臺灣循環型社會。

國際扶輪3522地區表示榮幸共同主辦本次特展，環境保護為國際扶輪核心精神，尤其睽違卅二年於今年度國際扶輪年會將全球扶輪社員再次齊聚臺北，透過年會促進全球合作、聚焦和平與公益，並且讓「世界走進台灣」提升國際能見度，特別具有意義。

循環署同時說明，此次Green Gather綠集循環商品展同時開放一般民眾免費參觀，展出包含8+N資源循環聯盟、扶輪社員等，展覽涵蓋四大主題特色的「臺灣綠色好物」，包括綠意選禮（Green Delights）、綠意居所（Green Living）、永續風格（Green Style）及循環材料（Green Material）。共計廿七家參展廠商、五十六件具備國際競爭力的在地好物，例如推動包裝升級的「阿原艾草皂」、將全台每年八十萬噸鳳梨葉廢棄物翻身時尚配件的「鳳梨葉纖維織品」、內裝可分解托盤的「吉品養生綠意禮盒」、獲國家碳足跡認證「Rainstory 降溫凍齡傘 」、運用海洋回收寶特瓶再生傘布回收輪胎碳黑製傘頭的「Rainstory 環保循環再生傘 」、模組化可拆解更換零件的「大振豐SGS環保傘」，以及歐萊德、配客嘉等頂尖永續解方，展現台灣產業的整合實力。

本次商品展不僅是場理念的宣導，更是驅動綠色商務動能的關鍵平台。展覽把生硬的環保議題，轉化為淺顯易懂的感官體驗，以看得著、摸得到的時尚生活，提升大眾對環保的參與感，擴大永續理念的社會影響力，歡迎各界踴躍前往參觀。