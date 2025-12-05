設計力躍上國際 三商美福李依玲店長榮獲「美國繆思設計獎」金獎

產業中心/綜合報導

台灣家居領導品牌三商美福的設計實力再次獲得國際肯定。基隆門市店長李依玲，憑藉其優秀的住宅設計專案《柔光弧語》，一舉奪得「美國繆思設計獎（MUSE Creative Awards）」的Gold Winner金獎。這份榮耀，完美體現了三商美福在設計上「同理」客戶需求、「當責」於設計品質，並提供「誠信」服務的品牌承諾。

「美國繆思設計獎」由國際獎項協會（IAA）主辦，是全球最具影響力的設計類國際獎項之一，旨在表彰卓越與創新的設計作品。獲獎專案《柔光弧語》體現了設計師深厚的專業與人文關懷：

設計師： 李依玲 YI-LING,LI

所屬門市： 基隆門市

獲獎等級： Gold Winner 金獎

專案名稱： 柔光弧語

此專案的設計核心在於平衡一家五口細膩多元的生活習慣與需求。設計師以現代美式風格為主軸，巧妙揉合圓弧語彙與溫暖的奶茶色調，讓家成為安放多重期待的溫暖居所。

三商美福表示：「這次李依玲設計師獲頒繆思金獎，代表了國際評審對三商美福設計理念的高度認可。我們深信，好的設計不僅是視覺上的美感，更要能貼合居住者的真實需求，提供整體居家解決方案。我們將持續堅持設身處地站在消費者立場思考，以國際級的設計視野，為台灣客戶打造每一個獨一無二的居家空間。」

三商美福提供全方位居家解決方案，期待為您打造專屬居所，立即預約諮詢。