「設計力」點亮臺東市衛生所！饒慶鈴宣布加碼最高6萬助孕補助

【記者 朱達志／台東 報導】臺東市衛生所與台灣設計研究院合作進行全面優化整建，於今（22）日舉行剪綵儀式，正式以耳目一新的「健康生活基地」面貌服務市民。縣長饒慶鈴並宣布，縣府準備了實質大禮，將於明(115)年啟動「守護婦幼．幸福助孕計畫」，將提供每年最高6萬元助孕補助，讓硬體空間與福利政策並進，共同守護臺東市民的健康與幸福。

臺東縣長饒慶鈴表示，臺東市衛生所服務量大，舊有空間在設計上已無法滿足現行需求。這次改造的最大亮點，在於跳脫傳統工程思維，特別攜手台灣設計研究院進行合作，將「人本設計」理念徹底貫徹到空間配置與服務流程中。

饒慶鈴強調，透過設計的專業導入，衛生所不再是冷冰冰的場所，改造聚焦於改善使用者體驗，明確劃分預防接種與篩檢的「預防保健區」與看診的「醫療診察區」。這項設計的創新，有效解決了原先動線混雜、民眾容易迷失的問題，讓服務更直覺、環境更舒適，展現了縣府對民眾細膩的關懷。

同時，饒縣長在剪綵典禮上並特別宣布，為給予臺東家庭最實質的支持與後盾，縣府明年起將啟動「守護婦幼．幸福助孕計畫」，提供每年最高6萬元補助，減輕家庭的生育壓力：(1)「不孕夫妻」助孕支持：只要夫妻任何一方設籍臺東滿6個月，或新住民媳婦（先生設籍臺東縣），即可獲得排卵藥物及胚胎植入費用的補助。(2)「女性生育保存」—凍卵補助： 針對本人或配偶25歲至45歲設籍臺東縣6個月者，提供AMH檢測、排卵藥物及取卵手術補助，讓現代女性能更安心、更有彈性地規劃人生。

衛生局長孫國平進一步指出，期許各地衛生所能轉變為社區健康的起點，讓民眾「主動」接觸健康服務。這次臺東市衛生所的人本設計升級，與推出的「守護婦幼．幸福助孕計畫」等貼心政策相輔相成，體現了軟硬兼施的全方位照護，且近年縣府積極投入逾新臺幣5億元進行衛生所新建與整建，並同步提升專業人才素質，目標就是讓臺東的健康照護品質全面升級，使衛生所成為社區最可靠、最值得信賴的健康好鄰居。

臺東縣衛生局將以這次與台灣設計研究院合作的成功經驗為標竿，持續將「設計力」融入公共衛生服務，優化全縣各地的照護環境與診療服務，共同創造民眾健康樂活的新生活。（照片記者朱達志翻攝）