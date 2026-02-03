設計回應永續未來 義守大學舉辦「2025 SDGs 視覺設計學生創意競賽」近500件作品參賽

▲「2025 SDGs 視覺設計學生創意競賽」頒獎活動大合影

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】為鼓勵青年學子透過設計專業回應社會議題、實踐永續精神，義守大學視覺藝術與設計學系舉辦「2025 SDGs 視覺設計學生創意競賽」，以聯合國永續發展目標（SDGs）為核心，邀請全國學生以視覺設計關注環境保護、社會關懷與科技應用等重要議題。本屆競賽分為「AI組」與「一般組」兩大類別，共吸引來自全國52所學校、近500件作品參賽，展現青年世代以創意行動回應永續發展的豐沛能量。

▲「一般組」金獎得主為華南高商陳永源(左者)，作品《悠油海洋》；銅獎則由育達高中秦子媗(右者)，作品《海洋生態》。

本屆競賽頒獎典禮已於1月22日在義守大學校本部隆重舉行。評審指出，參賽作品不僅展現高度視覺表現力，更能緊扣社會脈動，反映學生對環境與人類未來的深刻思考。

在「AI組」部分，金獎由光復高中朱婉琪以作品《海洋污染》奪得，運用浮世繪工筆風格描繪海洋垃圾對生態的威脅，透過暗色調與巨鯨、群魚的對比，揭示表象之下的污染危機；銀獎為景文高中謝玟慧的《Plastic Ocean》，以塑膠垃圾拼組成章魚形象，象徵海洋逐漸被人類廢棄物侵占；銅獎則由嘉義高商侯芸蓁以《武海》獲獎，透過武士守護遭塑膠吞噬的海洋意象，點出人類在環境保護中的責任。

▲AI組銀獎得主-景文高中謝玟慧，作品《Plastic Ocean》。

「一般組」金獎由華南高商陳永源以《悠油海洋》奪得，作品以遭油污覆蓋的海洋對比冷漠航行的豪華遊艇，犀利批判人類對生態破壞的忽視；銀獎為三重高中蕭丞希的《守護心》，結合寫實心臟與醫療照護意象，呈現健康來自日常持續守護的重要性；銅獎則由育達高中秦子媗以《海洋生態》獲得，將人類丟棄的垃圾排列成海鳥形狀，隱喻污染對海洋生物造成的長期威脅。

▲AI組銅獎-嘉義高商侯芸蓁，作品《武海》。

義守大學視設系表示，為進一步擴大永續設計影響力，將於2月11日至3月1日在高雄市岡山文化中心藝文廊道舉辦「2025國際SDGs永續視覺設計邀請展暨學生創意競賽成果展」，除展出學生得獎作品外，也邀集來自全球約十個國家的設計師、藝術家與學者共同參展，期望透過國際交流，為永續議題注入更多創意動能。

▲景文高中多位同學入選佳作一同出席頒獎典禮、嘉義高商多位同學入選佳作一同出席頒獎典禮。

在教學實踐方面，義守大學視設系長期落實「從課堂走向產業」的教學理念，積極推動產學合作。本屆競賽協辦單位之一的卡米客動漫有限公司，為台灣原創IP《茶葉少女》的開發團隊，近年成功進軍日本市場，成為台灣內容產業具代表性的案例。視設系透過與卡米客合作，將IP經營與內容產業實務導入課程，協助學生在學期間即建立對產業運作與國際市場的整體認識，強化未來職涯競爭力。

義守大學指出，培育具備實務力與即戰力的人才始終是辦學核心目標。根據1111人力銀行與TUN大學網公布的「2026企業最愛大學」調查結果，義守大學榮獲「南台灣企業最受青睞大學生」第一名，顯示其在產學接軌與人才培育上的成果獲得企業肯定。（圖╱義守大學提供）