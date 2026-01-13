設計圖曝光！地下深藏208間密室 中國駐英巨型使館「疑成間諜祕密基地」

英媒披露疑似未遮蔽的中國倫敦新使館設計圖，地下空間規模龐大，緊鄰金融與網路關鍵設施，引發國安疑慮。（翻攝自YouTube/The Telegraph）

就在關鍵光纖旁！中國計畫在倫敦興建全新駐英使館，規模可能成為歐洲最大，但相關設計細節近日引爆巨大爭議。英國媒體披露疑似未經遮蔽的完整設計圖，顯示使館地下空間異常龐大，竟疑似規劃多達208個隱密房間，且位置緊鄰關鍵網路光纖，讓外界高度憂心恐成為間諜活動與跨境鎮壓的核心基地。

英媒揭密設計圖？ 地下208間「祕密房間」曝光

英國《每日電訊報》報導，取得一組據稱未經刪修的中國新使館設計圖，顯示建築群地下空間遠比外界想像複雜，不僅分布大量大小不一的密室，其中一處深達近3公尺的地下房間，更幾乎貼近倫敦金融城核心的地下光纖電纜。

這些光纖電纜負責傳輸數百萬名網路用戶的數據，對金融、通訊與國家運作至關重要，如此距離安排引發外界高度警戒。

密室設雙重散熱系統 專家：疑配置高功率監控設備

報導指出，其中一間地下密室設計包含至少兩套熱空氣抽出與排放系統，顯示該空間可能安置會產生大量高溫的設備。外界推測，這類設計與高效能電腦系統、資料處理或情報監控用途高度相符。

此外，設計圖顯示，中方計畫拆除重建一面外牆，而該牆面距離關鍵光纖電纜僅約1公尺，更讓英國安全圈感到不安。

遮蔽區域用途成謎 疑藏電力、通訊與祕密地道

除了地下密室，設計圖中多處區域遭刻意塗灰遮蔽，包括備用發電機、新設電梯井、電力與通訊管線配置，甚至還出現完整衛浴空間。報導推測，設置衛浴恐意味人員可在地下長時間活動。

更令人關注的是，圖面中還疑似出現「祕密地道」配置，進一步加深外界對實際用途的猜測。不過，英媒也強調，目前尚無明確證據顯示新使館內部設有祕密拘留或監禁設施。

地點極敏感！直通美國的關鍵網路樞紐就在腳下

中國新使館預定地地下，正位於倫敦龐大的電纜網絡核心，連接超過10座資料運算中心，並屬於倫敦網際網路交換中心（LINX）要害區域。該系統不僅支撐倫敦作為全球金融中心的運作，也連結穿越大西洋、通往美國的重要通訊電纜。

薩里大學網路安全專家伍德華直言，現代間諜行動不只針對軍事機密，經濟與金融情報同樣極具價值，「如果我是中國人，家門口有這麼多關鍵電纜，誘惑實在太大。」

英國政界炸鍋！保守黨批：等同把經濟戰跳板送給中國

英國政府發言人回應，國家安全始終是審議核心，使館建案全程均有安全專家參與評估。

但在野保守黨強烈反彈，主責安全事務的影子內政副大臣克恩斯直言，該建案對英國構成「顯著國安威脅」，一旦核准，形同在金融關鍵基礎設施心臟地帶，親手替中國打造發動經濟戰的前哨基地。

克恩斯更警告，沒有人能保證中國科技能力能在未來5到10年內被有效圍堵。

政治與外交角力升溫 使館案恐牽動首相訪中行程

英國政府預計在下週二（20日）前對是否核准建案作出最終裁決。與此同時，首相施凱爾不排除本月下旬訪問中國，英媒披露，政府已私下徵詢企業領袖隨團意願。

部分業界人士私下質疑，若倫敦拒絕批准中國新使館，施凱爾的訪中行程恐怕難以成行。

抗議再起！民眾號召17日上街反對巨型使館

自工黨去年執政後，施凱爾曾與中國國家主席習近平通話，期間習近平直接提及新使館案。中方其後多次公開不滿英方遲未放行，英國政府則強調仍有安全疑慮待解。

儘管MI6等情報機構高層近期對外釋出「風險可控」訊號，但反對聲浪未歇，政治團體與民眾已號召17日再度集結示威，抗議中國巨型使館計畫。

