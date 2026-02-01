設計圖誤丟回收！北市環保局協助尋回 糊塗女贈紅包感謝

年關大掃除前，記得檢查物品！台北市環保局近日協助市民洪小姐找回誤丟的公司重要文件，清潔隊迅速應變，在資源回收場成功尋回資料袋。洪小姐感謝環保局的效率與熱忱，提醒大家丟物前要再三確認！

台北市環保局於1日表示，日前接獲市民洪小姐電話緊急求助，不慎將裝有公司重要文件的資料袋（包含設計圖原稿等），當作廢紙回收於夜間垃圾收運時丟到資源回收車，希望協助尋回。信義區清潔隊人員獲報後，立刻緊急應變先請資收場預留空地，並聯繫確認該輛回收車進場時於專區卸貨，由清潔隊員在大量雜亂廢紙回收物中仔細搜尋，最終成功物歸原主！

民眾找回文件 。（圖／台北市政府環境保護局提供）

當洪小姐看到失而復得的文件，開心之餘再三向清潔隊員致謝，表達感謝，現場並欲致贈紅包，以表謝意。但三人則婉言謝絕，強調清潔隊員為民服務是職責所在，謝謝民眾的好意，很高興文件完好，看到眉頭深鎖的民眾最後喜出望外，大家都很有成就感。

年關將近，環保局也提醒民眾，欲丟棄家中大型廢棄物(家具)，向環保局預約免費清運時，在排出廢棄物前，請務必再次檢查內裝物品，以免將貴重財物、重要文件誤丟。若發現誤丟重要物品或文件，可立即撥打轄區清潔隊電話或臺北市民當家熱線1999，並告知準確的丟棄時間、地點與垃圾(回收)車編號，環保局將盡全力提供協助尋回。

