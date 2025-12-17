設計團隊以白色極簡接待中心，斬獲雙項國際設計獎

撰文 TZU｜圖片提供 一澄設計

接待中心在城市中展現出各自不同的氣質，象徵著品牌形象與精神，近年簡約俐落的建築時常可見，也是一代人對於美感的偏好。這座位於土城的接待中心，憑著或長或短的方塊疏密排列，構組著簡明美好的品味，也一舉奪得兩項國際大獎，分別為2024 TITAN Property Awards 銀獎與2024 LONDON DESIGN AWARDS 銀獎，讓台灣的設計力再度耀眼國際。



都市靜謐地標的純白演繹

簡約與純粹總是能成載著更大的可能性，似乎能包裹著人們對生活的無限憧憬。設計團隊選擇以純白為主色調，讓這座建築在周圍的高樓間形成鮮明對比，如同一座靜謐的藝術品矗立於都市脈絡之中。



外觀為特殊環保塗料施作，建築簡單的線條能在陽光下呈現細膩的光影變化。此外，建築線條講究比例，並透過燈光設計增添層次感。到了夜晚，幽靜內斂的燈光將立面輪廓柔和地勾勒出來，使整體更具雕塑感，進一步強化品牌的現代美學形象。以及戶外水景的設置，除了風水上象徵聚財，更透過水面倒影與天際相互輝映，試圖創造建築與周遭環境的對話。



流暢的動線提供舒適的空間體驗

在接待中心的設計中，動線決定了使用者的體驗，此接待中心以開放、流動、引導為核心，打造出順暢且自然的參觀動線。透過玻璃立面門口與天花光膜設計，營造出輕盈、透亮的迎客氛圍，自主入口進入後，立即進入寬敞明亮的迎賓區。動線配置呈現由開放至私密的遞進：左側為展示區，以深色立面搭配聚光燈，營造劇場式的沉浸感，使建築模型與影片展示更具吸引力；而右側則為洽談區，透光隔屏維持空間通透感，也確保了隱私性，讓每組客戶都能安心交談，並在最內側提供更為隱秘的洽談包廂空間。



櫃檯與洽談區的相對配置，確保服務人員能快速應對客戶需求，此外，展示區、洽談區與工作區域的無縫串聯，形成了一條直覺、順暢的路徑，讓每位到訪者都能沉浸於品牌所營造的生活想像之中。

接待中心以白色極簡建築呈現，純粹線條搭配俐落比例，在夜晚時以燈光點綴，成為都市高樓中的視覺焦點。

黑色立面與投影布幕結合聚光燈，使建築模型展示更具戲劇張力，也能滿足會議的投影需求。

輔迎入門映入眼簾的，即是純白主題的櫃檯搭配木質地坪，柔和而高雅的氛圍迎接來訪者。

透光隔屏界定洽談區域，兼顧開放感與隱私，讓討論空間更舒適。

不同大小的洽談桌配置，滿足單人至多組訪客的需求，提供靈活的接待環境。

貼心設計小空間給予有孩子的賓客，以軟裝營造溫馨的親子空間，讓一家大小都有愉快的體驗。

