設計家講座爆滿實錄！老屋及高端住宅，怕裝修踩雷？設計師揭露：掌握比價原則、階段性驗收、法規審查才是關鍵！
圖、文整理｜ 設計家
深受民眾喜愛的設計家實體講座，一向是網友與設計師之間重要的溝通橋樑，已舉辦多場叫好叫座的實體講座，2025/10/30再度攜手洛克空間設計於台北老爺酒店B1會議室舉行，延續上一場在台南老爺行旅的熱烈反應，活動訊息一出，吸引許多民眾踴躍報名，舊雨新知熱烈響應，台北場講座人潮爆滿，座無虛席，洛克空間設計主持設計師 Luke執行長本次講座以『老屋翻新X高端住宅X生活風格：量身打造你的理想宅邸』為主題，詳細剖析裝修流程、法規及費用，現場更提供一對一裝潢諮詢機會，開放問答QA環節，許多裝修需求的民眾踴躍發問，現場揭露許多裝修設計的眉角與外行人容易忽略的重點，互動超精彩，快跟著小編一起來瞭解講座內容的重點精華吧～
鑑於先前在台南舉辦的設計家講座獲得熱烈迴響，設計家主持人衛斯理提及再度攜手洛克空間設計於台北老爺酒店盛大舉行
裝修前最重要的事，建立共識與明確資訊
「你認為的白色，不一定是我心裡的白。」洛克空間設計主持設計師 Luke執行長認為設計本質是抽象的，屋主的想像往往與設計師的理解存在落差。因此，所有的設計合作，應從「建立共識」開始：交屋時間、預算範圍、生活習慣、動線需求……每一項資訊都會影響後續規劃。
在洽談初期需提供「預計入住時間」與「預算範圍」，這會直接影響後續建材選擇、工法及工程安排。
洛克空間設計主持設計師 Luke執行長本次講座以『老屋翻新X高端住宅X生活風格：量身打造你的理想宅邸』為主題
洛克空間設計主持設計師 Luke執行長詳細解說
留意法規室內裝修審查，切勿為省錢而跳過
「做裝修，審查費不能省。」Luke執行長的提醒，不僅相當務實，也是基於保護屋主的立場。裝修前，務必申請「室內裝修審查」許可，切勿為省錢而跳過，若未申請被鄰居檢舉，不僅會被停工、罰款，還可能被要求拆除且必須復原原狀，得不償失，審查費依坪數與縣市不同，是不可省的必要成本。部分地區（如保護區）的違建，若動工可能面臨無法申請而被報拆的風險。
內容實用、知識量滿滿，現場觀眾皆專注聆聽
外行人容易忽略的裝修真相，裝修預算這樣看才對
民眾最關心的裝修預算問題，許多屋主在評估裝修預算時，常誤以為「貨比三家不吃虧」就是要找越多家越好，這其實是錯誤的觀念，同時諮詢過多設計公司，不僅耗時，更難以聚焦，建議3間最為適中，過多無益。更重要的是，切忌只看總價做決定，必須詳細拆解報價單細項（例如：材質規格、施工範圍等），才能避免掉入低價陷阱或追加預算的無底洞，也需考量區域差異(台北VS.台南工資不同)，同尺寸不代表同價格(材料等級影響大)等。
活動最後恭喜幸運民眾抽中免費現場諮詢服務
「能讓業主少花，就從建材先省。」Luke執行長說明洛克空間設計的流程更加細緻，依案型分配專長設計師，像是地產案、新屋設計、老屋翻修由不同專業負責。甚至在建材上，透過直接採購與工廠合作，減少中間商，以降低成本，協助屋主控制預算。特別提醒，環境也會影響拆除費，例如：熱鬧地區、巷弄狹窄、無電梯，都會讓施工成本更高。
設計家台北講座吸引許多有裝修需求的屋主報名參加
驗收的時機點好重要，分階段驗收最有效
許多屋主以為裝修的檢查是在最後驗收，但Luke執行長指出真正重要的是「階段性驗收」，以下關鍵檢查點不可省，例如：水電進場與退場階段、72小時防水層滿水試驗、瓷磚貼附與間距是否平整、材料進場等，有些東西後續封板後就再也看不到了，此外，色卡與實際光線差異大，建議一定要現場比對，最後也要提醒避免屋主單獨進入工地，易發生意外，透天案需建立臨時門禁，確保施工安全與責任釐清。
民眾最關心的常見問題QA
Q1：拆除費怎麼抓？
北部約 30～40 萬起跳（需根據廠商最新報價而定），視地點、有無電梯、車輛進出難度而異，有無電梯會大幅影響拆除搬運成本。
Q2：若預算有限，又想達到石材紋理的視覺效果，有替代方案嗎？
A：高價石材可用特殊塗料、纖維板、美耐板等替代方案，達到類似效果。「特殊塗料（藝術漆）」模仿石材紋理，價格約為真石材的1/3至1/4，雖近看質感有差，但視覺效果相近 。
Q3：房間因棟距被擋住而沒有採光，暗房如何變亮？
A：若房間因棟距被擋住而無採光，主要只能依靠室內照明系統來解決，用光線設計，像是線燈、反射光，或玻璃與淺色材質取代自然光不足。
Q4：若房子等待都更，又想要住的舒適點，原本的舊壁紙不拆可直接翻新嗎？
A：若老屋等待都更（如僅再住5～6年），不建議花大錢拆除舊壁紙或整修，可直接用矽酸鈣板覆蓋舊牆（覆層牆概念），再上油漆，既省錢又快速。
洛克空間設計背景介紹
由主持設計師 Luke執行長領軍的洛克設計團隊，旗下設計、工程、成控及總務各部門分工嚴謹，致力於將客戶的施工需求完美實現，團隊擁有內政部營建署核發的專業證照，確保工程合法與品質。自2022年以來，屢獲國際設計大獎肯定，包含2025美國MUSE Design Awards 金獎、2024 IDA Design Awards Honorable Mention、美國 TITAN PROPERTY AWARDS 銀獎、美國MUSE Design Awards 銀獎、倫敦設計大獎 London Design Awards 銀獎等多項殊榮，深耕台南多年的洛克空間設計，更將於今年拓展版圖，於台北成立分公司，為更多客戶提供專業服務。
洛克空間設計開發有限公司／Luke
地址：台南市東區中華東路三段626號11樓
電話：06-2686692
Email：lukedesign666666@gmail.com
網站：https://www.lukedesign-interior.com
專業室內設計裝潢網站 設計家｜SEARCHOME
