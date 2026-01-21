設計師懷念家鄉台南味 進軍台中斜槓賣起溫體牛涮涮鍋

設計師出身的林育文放下身段為客人桌邊服務。 圖：唐復年/攝

[Newtalk新聞] 來自台南、在台中從事室內設計工作十餘年的林育文，念念不忘從小早餐就少不了的溫體牛肉湯，在本業穩固之餘，最近斜槓開了間牛境溫體牛涮涮鍋，不僅店內設計有獨特風格，連挑選溫體牛也不假他人之手，還會放下身段為客人桌邊服務，同時講解溫體牛究竟好吃在哪裡，讓愛吃溫體牛的台中老饕不必再舟車勞頓。

林育文是位土生土長的台南人，從小從早餐開始一天的餐點大多離不開溫體牛，因此他對溫體牛的那種軟嫩滑糯的滋味與滿足感。他說，儘管火鍋種類繁多，但一般消費者最重視的還是湯頭及食材，尤其是肉類，大口吃肉，才是最能滿足吃火鍋的痛快之處。

林育文說，常有客人問「牛肉真的來自台南嗎？」他的答案卻讓消費者臉上常常出線三條線。他解釋，牛境的牛肉是他親自去嘉義挑選出來的乳牛，因為台南乳牛已快供不應求，而嘉義的乳牛品質不輸台南。每天現宰後直送店內，牛隻屠宰後經專業處理，未經冷凍的鮮肉，肉質保持自然的水分與軟嫩多汁的風味，最適合火鍋涮煮三秒，能吃到原汁原味。

牛境的鍋底有濃郁香醇的紅燒及香麻帶勁的麻辣，兩種風味以鴛鴦鍋方式呈現，每一口都能嚐到不同層次。另外店內也供應特殊風味的熱炒，有泰式酸辣涼拌牛，獨特自調醬汁搭配肩胛沙朗肉料理。另有金沙苦瓜牛肉，鹹蛋黃炒成金沙中和苦瓜味道配上軟嫩牛肉，非常下飯。還有蒜炒牛肉是香氣十足的家常菜。

林育文表示，店內還提供桌邊服務，新鮮的牛肉在客人面前當場斷筋膜，並將牛肉分成三種部位呈現，讓客人更能品嚐到溫體牛的軟嫩多汁。

牛境溫體牛涮涮鍋僅店內設計有獨特風格。 圖：唐復年/攝

林育文說，溫體牛最適合火鍋涮煮三秒，能吃到原汁原味。 圖：唐復年/攝