設計師是「通緝犯」！捲上億落跑 上百戶受害

新北市土城莊園路上一處新建社區大樓，近150戶住戶遭假設計師詐騙裝修費，總金額高達上億元。這名設計師不僅捲款落跑，更被揭發是一名偽造文書通緝犯。警方雖已將人逮捕，但受害住戶面臨嚴峻困境：裝修未完工的新家無法入住，加上已繳納大筆裝修費用及房貸，多數住戶已無多餘資金提起訴訟，只能忍痛承受這筆慘痛損失。

住戶氣憤，假裝修設計師，捲上億元逃跑，家裡木工、粉刷還亂七八糟。（圖／TVBS）

走進新北市土城莊園路上的這棟新社區大樓，雖然早已過了可入住時間，但許多住戶的新家仍然一片凌亂。屋內接線混亂不堪，冷氣孔位置不正確，木工品質低劣，油漆粉刷問題重重，甚至有些門被莫名其妙地破壞。

受害住戶P小姐表示，她是透過代銷公司推薦的裝修公司進行新家裝修。她回憶道，有一位女士主動向她詢問是否找到設計師，並推薦了一位「很好的設計師」給她認識。然而，這位費姓設計師被住戶懷疑是預謀詐騙，甚至沒有使用真實姓名與住戶接觸。

詐騙手法相當粗暴：有住戶以現金方式交付高達80萬元的裝修費用，但合約上的裝修明細卻極為粗略。當工程期限到期仍未完工時，這名設計師已捲款藏身三重。更令人震驚的是，警方逮捕他後發現，這名假設計師實際上是一名偽造文書通緝犯。

住宅消保會首席顧問吳翃毅指出，受害住戶面臨多重經濟壓力：不僅已繳納裝修費用，還需持續償還銀行貸款，加上因無法入住而產生的租屋開支，使多數住戶已無多餘資金提起訴訟或主張權益。

水電業者也受到牽連，表示只要住戶提告，公司就會被凍結三天，導致營運出現問題。這名假設計師顯然是刻意鎖定首次購屋的民眾，要求他們簽署內容不明確的合約，讓這些首購族付出了昂貴的代價，學到了痛苦的一課。

