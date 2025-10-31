設計師是「通緝犯」！捲上億落跑 上百戶受害
新北市土城莊園路上一處新建社區大樓，近150戶住戶遭假設計師詐騙裝修費，總金額高達上億元。這名設計師不僅捲款落跑，更被揭發是一名偽造文書通緝犯。警方雖已將人逮捕，但受害住戶面臨嚴峻困境：裝修未完工的新家無法入住，加上已繳納大筆裝修費用及房貸，多數住戶已無多餘資金提起訴訟，只能忍痛承受這筆慘痛損失。
走進新北市土城莊園路上的這棟新社區大樓，雖然早已過了可入住時間，但許多住戶的新家仍然一片凌亂。屋內接線混亂不堪，冷氣孔位置不正確，木工品質低劣，油漆粉刷問題重重，甚至有些門被莫名其妙地破壞。
受害住戶P小姐表示，她是透過代銷公司推薦的裝修公司進行新家裝修。她回憶道，有一位女士主動向她詢問是否找到設計師，並推薦了一位「很好的設計師」給她認識。然而，這位費姓設計師被住戶懷疑是預謀詐騙，甚至沒有使用真實姓名與住戶接觸。
詐騙手法相當粗暴：有住戶以現金方式交付高達80萬元的裝修費用，但合約上的裝修明細卻極為粗略。當工程期限到期仍未完工時，這名設計師已捲款藏身三重。更令人震驚的是，警方逮捕他後發現，這名假設計師實際上是一名偽造文書通緝犯。
住宅消保會首席顧問吳翃毅指出，受害住戶面臨多重經濟壓力：不僅已繳納裝修費用，還需持續償還銀行貸款，加上因無法入住而產生的租屋開支，使多數住戶已無多餘資金提起訴訟或主張權益。
水電業者也受到牽連，表示只要住戶提告，公司就會被凍結三天，導致營運出現問題。這名假設計師顯然是刻意鎖定首次購屋的民眾，要求他們簽署內容不明確的合約，讓這些首購族付出了昂貴的代價，學到了痛苦的一課。
更多 TVBS 報導
粿粿遭爆「已住進王子家」！徵信社抓鐵證 范姜彥豐痛斬3年婚姻
31歲護理女神傳「海外過世」！雪碧淚崩證實：前3天才夢到 死因曝光
59歲「最帥展昭」安詳辭世 甄志強遺孀働發訃告證實：痛徹心扉
天氣／好天氣沒了！全台急變天「連4天下雨」 水氣衝台灣
其他人也在看
解決大醫院急診壅塞 「假日急症中心（UCC）」上路
「假日急症中心（UCC）」將於11月2日六都同步上路，台中市議員陳政顯（見圖）利用業務詢時，表示台中有台安醫院雙十分院及家健聯合診所兩家配合設置，包含發燒（如感冒、流感篩檢）、呼吸道症狀（如咳嗽、喉嚨痛）、輕度腸胃道症狀、簡單傷口等五種不適，都可以前往（UCC）這兩家醫療院所看診，只收部份負擔費用一百五十元，比起直衝醫學中心急診室的750元，可望省下600元之多，不必花大錢在大醫院急診苦等。陳政顯說，「假日急症中心（UCC）」政策社意良好也是便民措施，台中這兩家試辦，他期待衛生局能照顧醫護人員的辛苦，他問衛生局長曾梓展假日急症中心醫護人員的獎勵是由中央或地方誰負責？他不希望這項便民措施最後草草收場。衛生局長曾梓展表示，「假日急症中心（UCC）」是由中央設置主導，醫護及所有 ...台灣新生報 ・ 10 小時前
自稱費鴻泰姪 社區百戶裝潢捲款上億1／土城世界花園遇團購詐騙！ 150名住戶遭捲上億元
新北市土城「世界花園」社區9月份傳出住戶集體遭裝潢詐騙，統計超過百戶受害，詐騙金額總計破1億元，而屋主們從去年付款裝潢到現在還都是裸露的牆壁及散落的電線，全家人到現在都無法入住，甚至被指控的裝潢公司也消失無蹤，讓受害住戶們哀聲連連。鏡新聞 ・ 5 小時前
涉死亡連署！國民黨組發會團滅 林金結籲鄭麗文上任做這事
屏東地檢署偵辦山地原住民立委伍麗華罷免案涉嫌「死亡連署」及偽造名冊，偵結後情節曝光，檢方認定，前國民黨中央組織發展委員會主委、現任立委許宇甄，及現任山地原住民立委盧縣一等9人涉嫌違反《公職人員選舉罷免法》等罪名，已正式提起公訴。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
新北瑞芳路邊車輛飄散異味 開門驚見女子死亡多時
新北市瑞芳今（31）日發生一起命案，民眾下午在路邊發現一部停放路邊車輛飄出異味，警方獲報到場查看發現一名女子陳屍車內死亡多時，警採證初步排除外力介入。中天新聞網 ・ 6 小時前
中選會：九合一選舉 明年11月28日登場
[NOWnews今日新聞]中央選舉委員會今（31）日召開委員會議，正式通過地方公職人員選舉的投票日期，確定將於明年11月28日（星期六）舉行投票。這次選舉將同步進行直轄市長、直轄市議員、縣（市）長及縣...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
投縣衛局獲永續影響力銅獎
二○二五第九屆「資誠永續影響力獎」評選結果揭曉，南投縣政府衛生局以《營養翻轉健康不平等》脫穎而出，榮獲「社會組－銅獎」，是歷年來全台衛生局獲得最高獎項。此獎項表揚以行動實踐永續理念、創造社會正向影響的卓越專案，衛生局透過推動銀髮族飲食質地教育計畫，成功建構高齡友善的支持性環境，展現持續守護長者健康、促進社會共融的豐碩成果。「資誠永續影響力獎」以「善用故事力，創造影響力」為核心精神，透過影像傳遞行動故事，展現如何實踐聯合國永續發展目標（SDGs），推動社會共益。南投縣政府衛生局以《營養翻轉健康不平等》推廣歷程，展現高齡營養照護的創新模式，引起評審共鳴，獲得高度肯定，回饋的評語為專案切中長者營養與咀嚼困境，並透過不同語言精準回應長者需求，是個十分完整、執行細緻且有影響力的計劃 ...台灣新生報 ・ 3 小時前
女軍官體重超重想留營！ 找同僚「竄改BMI數據」遭起訴
檢方調查指出，廖、林2人在桃園的陸軍某部隊的人事單位任職。廖女2023年間體檢時，BMI值超過標準，不符合留營標準。廖女為了通過留營資格，找林男幫忙竄改體檢表，林男以手寫紙條浮貼的方式，將BMI「複檢結果」欄位改為合格數據25.26，隨後將竄改後的體檢表影本交給廖女，廖...CTWANT ・ 7 小時前
鄭怡、施孝榮難忘坣娜溫暖 感嘆要珍惜身邊人
（中央社記者王心妤台北31日電）2025民歌50高峰會最終加場演出歌手今天舉辦彩排訪問，歌手鄭怡及施孝榮都表示，與已故歌手坣娜有共同朋友，難忘坣娜的溫暖。施孝榮感嘆，平時就要珍惜身邊的人。中央社 ・ 4 小時前
集體裝潢遭詐破億！ 住戶控設計公司拿錢沒完工落跑
新北市土城區一間新完工建案，住戶集體找上一間裝潢設計公司，沒想到業者收錢後沒完工，還捲款落跑。住戶出面指控，他的屋子被亂挖洞，管線亂七八糟，還有冷氣孔正對床下，和當初看到的樣品屋差很大，簡直快昏倒！初...華視 ・ 5 小時前
獨家／設計師是通緝犯！ 改名換姓「住戶不知情」｜#鏡新聞
持續帶您關注這起裝潢詐騙案。主嫌費敬禹被起底疑似是國民黨前立委費鴻泰的姪子。頂著這個頭銜到處招搖撞騙，而且他人在去年就被發布通緝，費敬禹所屬的奧拓設計公司也被踢爆，底下只有他一名設計師。對此費鴻泰出面否認，強調這位費敬禹他完全不認識。奧拓公司也發聲明嚴正駁斥。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 5 小時前
賺得多≠富有！ 3大陷阱讓高收入者淪「高薪月光族」
賺得多≠富有！ 3大陷阱讓高收入者淪「高薪月光族」EBC東森新聞 ・ 6 小時前
「30分鐘前殺了3家人」 北海道4旬男赴警局自首
「我殺了3名家人」，日本北海道札幌1名40多歲男子中午跑到警署自首，聲稱在30分鐘前殺害家人，警方獲報趕到現場，發現有1名男性與2名女性陳屍在民宅1樓。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前
于朦朧翻版? 西藏冒險王死亡疑雲再起 驚悚對比圖曝光 網喊 : 真屍恐「在這」....
[Newtalk新聞] 近日，X 帳號 @xinwendiaocha 發布爆料，指稱已故的「西藏冒險王」王相軍死亡案出現新的疑點，引起網友熱議。 爆料指出，冒險王的父親對警方確認的屍體表示質疑，稱屍體與兒子存在明顯差異，包括身高高出約 10 厘米、缺少鬍子與腿毛、腳趾長短不一致等特徵。據稱，首次進行的 DNA 比對結果並未匹配，第二次比對才被官方認定為冒險王的 DNA。此部分資訊尚未獨立證實。 更驚悚的是，爆料中附上對比圖，暗示屍體與冒險王生前外貌，並提出疑問：「如果這個屍體不是冒險王的，那他真正的屍體在哪裡？」文章稱，有網友稱冒險王的屍體「可能正在798藝術館展覽」，此說法同樣未經證實。 更驚悚的是，爆料中附上對比圖，暗示屍體與冒險王生前外貌。 圖:翻攝自@xinwendiaocha 此外，有網友指出，在冒險王進行直播期間，曾有帳號名為「夏水夢澤111111」的用戶發布威脅言論，包括「煞老王」、「明天地獄見」及「老王你想結束生命嗎」等文字。該帳號據稱與另一名網友「小左」相關，但此說法仍屬未證實。 該帳號據稱與另一名網友「小左」相關，但此說法仍屬未證實。 圖:翻攝自@xinwendia新頭殼 ・ 1 天前
台中20歲白襪短褲妹騎改裝車炸街！警嘆：太囂張
記者陳金龍／台中報導 台中市一名二十歲柯姓女子穿著黑色上衣，搭配短褲與…中華日報 ・ 3 小時前
南應大歡慶創校六一週年邀校友回娘家做公益 義剪捐髮展現南應人熱情與精神
台南應用科技大學為歡慶創校61週年，特別於校慶當日舉辦「校友回娘家」活動，邀請歷屆校友返校共襄盛舉；校友會為回饋社會，傳遞溫暖，同時舉行「愛心公益」系列活動；眾多校友共聚齊心慶賀母校生日快樂，也推廣社會慈善服務，活動充滿溫馨，意義非凡。配合校慶活動，南應大校友總會攜手各分會及校友服務組舉辦「愛心公益系列活動」，在校友總會理事長劉慶華登高一呼下，眾多校友慷慨捐助，提供豐富禮品作為公益摸彩獎項，為校慶注入滿滿愛心能量；校友總會也推出精彩且溫馨的公益活動，包括愛心義剪、按摩及捐髮等，邀請多位頂尖髮型設計師校友返校現場服務，以專業技術展現南應人的熱情。南應大表示，當天返校校友來自全國各地，甚至畢業近50年的資深校友也不辭舟車勞頓回娘家參加活動，現場人氣爆棚，氣氛熱絡；校友服務組為 ...台灣新生報 ・ 4 小時前
影/警埋伏釣面交車手遭攻擊搶走3百萬 3嫌遭逮1人在逃
北市中山分局昨（30）偵辦詐騙案，在日在民權東路3段面交誘捕詐騙車手，未料對方由騙變搶，持球棒棍棒、刀械攻擊員警後搶走300萬現金逃逸，過程中，造成員警2人受傷。中天新聞網 ・ 5 小時前
非洲豬瘟仍無法確定來源！重組株與中.越相似逾99%
農業部公布非洲豬瘟的病毒基因定序，確認是重組株，和中國及越南的相似度超過百分之99。而台中市廚餘掩埋又被市議員抓包，建設局調派包商，用大貨車載運土石到文山掩埋場掩埋廚餘，當場被環保局請回，原因就是那些...華視 ・ 6 小時前
幼兒園小朋友響應華山基金會愛 上街募集發票
記者林坤瑋／宜蘭報導 華山基金會三十一日於羅東小甜甜幼兒園，舉辦電子發…中華日報 ・ 6 小時前
中選會拍板明年度地方選舉 投票日訂於11月28日舉行
明年(2026年)將迎來九合一地方公職人員選舉，全國22縣市將同步舉行投票，改選地方首長與各級民意代表。中央選舉委員會今日(31日)召開委員會議，拍板明年地方公職人員選舉投票日期，將於2026年11月28日（星期六）舉行。 中選會表示，會中同時通過「115年(2026年)直轄市長、直轄市議員、縣（市）長、縣（市）議員選舉工作進行程序表」，選務作業將自8月20日發布選舉公告起展開，陸續進行候選人登記、名單審定、抽籤及政見發表會等作業，投開票日訂於11月28日，12月4日公告當選名單，並於12月18日前完成當選證書發給。 中選會指出，鄉（鎮、市）長、直轄市山地原住民區長、鄉（鎮、市）民代表及村（里）長等選舉，將由各直轄市、縣（市）選舉委員會依據本次時程配合訂定，確保全國地方公職選舉順利進行。中央廣播電台 ・ 6 小時前
閒置泥濘地變自學廣場 議員呂家愷推動育林國中、小共享空間啟用
新北市議員呂家愷31日萬聖節當天，出席樹林區育林國中自學廣場開幕典禮，廣場經呂家愷服務處協助、爭取完成排水與磁磚鋪面工程後，從原本沒人願意駐足的閒置用地，變成育林國中、育林國小2校學生「共享共榮」的戶外多功能空間，也是兩校新型態圖書資源中心與共享的戶外多功能場域。自由時報 ・ 8 小時前