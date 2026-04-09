設計師的私宅告白！開放式格局串聯生活軸線，靜謐書寫家的溫度，榮獲BLT建築設計大獎、2025 OPAL倫敦傑出地產大獎

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編輯 曹靜宜 │ 圖片提供 芸采設計

小編帶你看好宅

當室內設計師回歸居住者的身分，家不再只是風格的堆砌，而是情感記憶與生活溫度的載體。位於台南河岸景觀宅，整體以現代風為基調，中性色鋪陳空間底蘊，避免過度裝飾與強烈對比，使視覺更顯沉穩純粹，設計上跳脫純機能導向，轉向場域流動性、材質層次感與光影節奏的動態平衡，形塑出一處安靜、內斂且富有情感溫度的居所，精湛的設計榮獲2025BLT建築設計大獎（2025 BLT Built Design Award Honorable Mention）及2025 OPAL倫敦傑出地產大獎Winner。

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甫進門，宛如走入一幅靜謐的水墨畫，開放式設計的公領域，客廳、閱讀區與餐廚被整合成一條自然流動的生活動線。入口玄關配置穿鞋椅與整合式收納 櫃體，兼顧日常機能與整潔視覺，大理石電視牆天然紋理如墨色暈染於雪白石面，搭配深灰地坪、霧面材質及木質展示櫃，奠定了典雅靜謐的氣韻，沙發後方為閱讀區，以木質飾板為基底，嵌入鍍鈦金屬線條與展示層架，結合燈光設計，使展示與收納同時成為空間裝置。線性語彙呼應屋主對秩序與細節的重視，也為公共空間增添低調而精緻的質感。開放式餐廚以中島和石材為主視覺，石英石材質的中島延伸至餐桌，猶如一座靜謐的雕塑，精準規劃電器櫃與展示玻璃櫃，將生活雜物隱於無形。



主臥以繁花紋理的壁紙烘托柔美放鬆的休憩氛圍，透過隱藏門銜接更衣室與衛浴。步入室更衣室吊掛與展示層架並列，型塑精品店般的高級感。主浴與更衣室之間以茶玻璃隔間，維持視覺通透與空間延展感的同時，也預留通風縫隙設計，改善濕氣與氣味滯留問題，使兩個空間在機能上各自獨立，卻仍保有流暢而緊密的連結關係。

小編的最愛

精準掌握個空間的光影節奏，客廳大面落地窗引入自然光、天花嵌入照明設計，立面運用材質呈現反射視覺，層層堆疊空間層次，引人入勝。

芸采設計／吳佩芸

地址：新北市板橋區民生路一段59號2樓

電話：0968351391、02-22728319

Email：yuncai.id@gmail.com

網站：http://www.yuncai.com.tw/

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