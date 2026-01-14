設計思考挑戰太空任務 NASA兒童太空任務黑客松冬令營報名至1/20止





為協助國小三年級至國中二年級學生設計思考太空任務，長榮大學互動設計學系舉辦NASA兒童太空任務黑客松冬令營活動，將於2月2日至6日在該校創思工坊授課，名額40人，報名至1月20日止，報名網址：https://forms.gle/QrqUPuU7VCagz7V28，歡迎對學習太空任務有興趣學生踴躍報名參加。

互動設計學系吳宏翔系主任表示，冬令營活動結合推廣教育中心及查查創意公司辦理。活動從觀察、發想到原型，用設計思考挑戰真實的太空任務，「一個人的一小步，是人類的一大步。」— 阿姆斯壯課程介紹，以真實太空任務為核心，這不是普通的手作課，而是一場完整任務模擬課程。

廣告 廣告

NASA兒童太空任務黑客松冬令營，透過課程學習，孩子將會了解太空任務如何被定義，模擬NASA團隊如何分工、合作，設計太空環境中的生活系統，打造太空船及太空基地原型，用AI完成簡短的任務紀錄與呈現。孩子會從我不知道怎麼做，成長至我做得到而且我有想法，最後則能與家長分享成果與思考。

吳宏翔系主任表示，課程學習以國小三年級至國中二年級學生為主，目標為提升孩子的問題理解力，增強創意與發想能力，培養合作、溝通與表達能力，建立動手做與解決問題能力，結合AI創作與思考呈現，強化自信與成就感。5天的課程結束後，將頒發研習證明書。



更多新聞推薦

● 取得民進黨嘉義縣長競選提名權 蔡易餘：推動屬於嘉義的黃金10年