【設計美學創新】設計美學扣合企業核心策略 永續設計崛起 品牌透過美學展現價值與社會責任
現今產品設計美學已是企業策略重要一環，「嗡哩蜂蜜」全新品牌識別與包裝，形塑精緻與高質感的生活風格。（圖片來源：渥得國際設計提供）
撰文＝余麗姿
在ESG升溫、品牌競爭白熱化的時代，「永續」已成為設計與市場之間的共同語言。食創獎評審、2016年總統創新獎得主謝榮雅表示，如今設計與美學的發展已不再只是附加價值，而是企業策略的重要一環，與品牌形象緊密相連。他強調，近年愈來愈多企業將ESG概念融入設計思維，以更永續、環保友善的方式回應消費者對品牌責任與產品價值的期待。
精品視覺重塑在地蜂蜜品牌 鮮乳包裝設計捕捉酪農日常
本屆食創奬設計美學創新類別，共有6個方案獲得一星肯定。渥得國際設計「嗡哩OnlyHoney蜂蜜包裝」產品，以200克威士忌瓶身設計，精巧易攜，與市面上常見的700克大瓶蜂蜜形成區隔，讓消費者容易入手與嘗鮮，包裝風格採布爾喬亞精品概念，標誌設計流暢如手寫字體，整體呈現俐落高雅的質感，突顯蜂蜜的珍貴價值。謝榮雅指出，以威士忌瓶身設計，很適合小家庭的使用，整體包裝起來送禮，也非常漂亮。
根據農業部農糧署資料，「嗡哩蜂蜜」為隆興養蜂的副品牌，隆興養蜂在彰化已深耕50餘年，現在由第三代接班承傳養蜂事業，「嗡哩蜂蜜」也是台灣首位替蜂蜜做風味描述的蜂農，每款蜂蜜都有描述它的獨特香氣，全新品牌識別與精緻包裝，將台灣蜂蜜轉譯為都會日常的「精品調味」。
「鮮乳坊『莊園級鮮乳』開創乳品新紀元：從在地共創到品味體驗的設計」，讓台灣酪農被消費者看見，進而支持台灣本土酪農業發展。面臨2025年台紐零關稅實施，大量進口乳品湧入及市面上小農訴求的乳品多元混雜，消費者難以辨識品牌與品質，鮮乳坊與酪農合作，推出「莊園級鮮乳」。
莊園級鮮乳的包裝設計以細膩的插畫筆觸呈現酪農與乳牛之間的真實互動，不只讓產品視覺更具溫度，也透過真實場景的描繪，深化大眾對品牌的信任。插畫家以寫實風格捕捉牧場日常，再搭配同系列但不同色系的設計語彙，建立起具有「系列感」、可溯源且富含品味的全新視覺系統。謝榮雅指出，以鮮乳坊現階段的品牌成熟度，能讓產品視覺延續並形成品牌文化特色，是走在正確且重要的道路上。
從米到鳳梨酥 以極簡美學重新定義地方風味
除了蜂蜜、鮮奶，來自花東縱谷的樂米穀場「初雪美姬米鳳梨酥視覺設計」也得到一星。 2024年有「米界奧斯卡」之稱的包裝米年度大獎「精饌米獎」，「樂米穀場」旗下產品「臺東池上產新月豔姬」、「臺東池上競賽履歷米」，分別獲得香米組及非香米組金質獎，雙金入袋，堪稱最大贏家。
樂米穀場統一育秧提供秧苗給契作農民，以此作品管，一個品種就是一項產品，例如「初雪美姬」是臺南14號。初雪美姬米鳳梨產品，即是來自花蓮富里契作「初雪美姬」米穀粉，以米取代麵粉，創新鳳梨酥風味與口感。整體視覺設計，強調以米為本的極簡美學，跳脫傳統鳳梨酥常見的鳳梨或台灣意象。謝榮雅說，以米作為主視覺，設計典雅，產品送禮的質感也很不錯。
便利商店茶品牌再造 瓶裝茶有機茶農的文化延伸
台灣手搖飲市場年年成長，2024年營業額達到1,331億元，創下新高。搶攻手搖飲商機，全家於2013年投入現調茶飲市場，雖具通路店數優勢，卻因產業特性偏重「標準化與效率」，產品流程設計是以讓店員用最簡易SOP製杯出發，不符合手搖愛好者追求體驗感、客製化、新鮮的特性，業績成長幅度不及市場成長率。
2025年全家重新定位現調茶飲品牌、「全家茶飲品牌Rebranding-Let’s Tea」方案，瞄準「便利手搖」市場推出全新品牌「Let’s Tea」，整合「私品茶」、「搖搖茶吧」、「福爾摩沙茶館」三個子品牌，讓視覺系統一致，也是延伸自既有現調咖啡品牌「Let’s Café」，利用同樣的命名邏輯與設計語彙，降低品牌認知門檻。
有別手搖飲、現調茶飲市場，里仁「山水茶境：里仁即飲茶系列」，則是為支持有機茶農、守護生態而推出的系列茶品。包裝設計以「山水茶境」為表現概念，透過山林圖案與雲霧層次的深淺變化，營造自然放鬆的意境，將台灣茶產地的風土文化融入日常飲品中。
謝榮雅指出，山水茶境設計完全延續里仁品牌的意向，每款茶飲以不同色系呈現，但字體、版式與整體語彙保持一致，成功奠定系列識別的一致性，不僅展現大品牌的穩定性與文化厚度，更讓產品本身成為傳遞理念的介面。
東方文化回歸 端午禮盒成為承載故事的器皿
全球市場研究公司Innova Market Insights於2025年11月公布「2026食品飲料十大趨勢」，其中一項「匠心傳承（Crafting Tradition）」指出，在不確定的時代，人們從傳統中尋找熟悉、安慰與歸屬感，傳統飲食正在被重新發現與再創造，它既承載文化記憶，也成為現代創新的靈感來源，消費者渴望食物能帶來「家的感覺」與「文化的味道」。
另一個展現東方文化設計的《情深粽長》端午禮盒。「evAfter 從此以後」為以彌月為起點的品牌，這次設計粽子禮盒，以經典文學作品《白蛇傳》為靈感，將端午節傳統習俗與民間故事，轉化為具有收藏價值的節慶禮盒設計，希望端午不只是吃粽子，還可回憶傳統習俗和民間故事。讓送禮不只是形式，更成為一場深具意義的文化交流和情感連結，呼應當前趨勢。
美學設計道路永續相陪 不忘品牌核心初衷
在全球市場快速變動，永續逐漸成為企業共同承諾的此刻，設計已不只是一種美學選擇，而是品牌如何立足世界、面對未來的方式。無論是蜂蜜的精品化、鮮奶的文化敘事、米的極簡風味、茶的土地意象，或是節慶禮盒的故事重生，每個方案都展現出，真正有力量的設計，是能讓人感受到價值，也能讓世界看見品牌的初衷。
當設計重新連結土地、文化、生產者與消費者，它所描繪的不只是產品，而是一個品牌要走向世界的地圖，在這條路上，永續是起點，美學是語言，而文化是品牌最終能被記住的理由。
審稿編輯：童儀展、林玉婷
【本文出自食力Vol.41季刊《前進的力量vs停滯的規則 飲食產業的成長斷層》】
