設計翻轉雲林 「2025雲林設計週」正式開跑

雲林首度舉辦專屬於該縣的設計盛會「2025雲林設計週」正式開跑！今年活動多元豐富，除了展覽、大師講座、文創市集外，最受矚目的就是首度舉辦的「雲林設計獎」活動，競賽總獎金高達新臺幣60萬元，只要年滿16歲，就有機會成為雲林未來的閃耀之星。

「2025雲林設計週」宣傳記者會29日上午於YCDC雲林創意設計中心斗六館舉行，縣長張麗善表示，雲林設計週不僅是策展、徵件，更是雲林文化創意實力的展現，透過美學設計，絕對讓大家耳目一新，見證雲林縣的創新蛻變。

張麗善表示，雲林已經從農業大縣轉型為觀光大縣，除了擁有豐富的自然景觀外，雲林文創底蘊深厚，創意產業及藝術方面人才眾多，再加上縣內兩所國立大學，人才濟濟，因此一直希望能透過設計改變雲林，將美感素養融入公部門、教育單位甚至是城市美學之中，讓設計與生活美學不僅是日常美感經驗累積的一種思想與行動，更是美好人生的一份期待。

張麗善指出，雲林文化創意設計力是支持雲林在地文化、傳統產業轉型、特色觀光發展的重要力量，為讓雲林的創意設計被民眾所熟悉認識，也在109年10月於文化觀光處一樓成立「YCDC雲林創意設計中心─斗六館」，113年4月於虎尾建國眷村成立「YCDC雲林創意設計中心─虎尾館」，並在這幾年榮獲日本Good Design Award「區域倡議及活動」(Initiative and Activity for Regional)獎項以及美國IAA Muse Creative Awards「品牌內容及文化機構類」銀獎肯定。

文觀處處長陳璧君指出，「YCDC雲林創意設計中心」是雲林文化創意產業的一項創舉，今年特地與「YCDC雲林創意設計中心」攜手推出首屆「2025雲林設計週」活動，透過「YCDC雲林創意設計中心」平台，廣邀設計界高手、文創業者、青年一同加入，讓設計美學展現雲林的深藏不露。

「2025雲林設計週」活動中，首波登場的「雲林設計獎」以「雲林」為創作核心，參賽作品須從雲林縣的在地文化、歷史記憶、產業特色、自然環境或社會議題出發，藉由設計轉譯展現地方特色與文化價值。

競賽組別分為平面設計組、多媒體設計組，即日起至11月28日(五)，只要年滿16歲，不限國籍與身分皆可報名參賽，競賽總獎金高達60萬元。期盼藉由競賽，促進設計專業與在地特色的融合，激發新世代設計能量，推動地方文化創意產業的永續發展，並形塑雲林獨特而鮮明的文化意象。

