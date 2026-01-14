設計能救城市？“2026曼谷設計週”用11天、350場活動在四大街區找答案

【看見泰國 VisionThai】曼谷石龍軍路的老街屋、考山路的背包客聚落、帕空花市的傳統市場，即將變身設計實驗場！「曼谷設計週2026」(Bangkok Design Week 2026)將於1月29日至2月8日登場，今年邁入第九屆，以「DESIGN S/O/S」為主題，集結16國設計師在四大創意街區推出350個活動，將設計從展場搬到街頭、從概念變成可觸摸的城市改造。「DESIGN S/O/S」不只是口號，而是真實提問：當城市面臨永續挑戰、經濟轉型壓力，設計能做什麼？如何讓城市「存活並繁榮」？這場為期11天的城市實驗，預計吸引40萬人走進曼谷街頭尋找答案。

2026曼谷設計週來了！11天、350場活動四大街區變身設計實驗場（來源：官方）

曼谷設計之都地位 成朝聖殿堂

曼谷設計週自2018年首次舉辦以來，已成為曼谷年度盛事固定班底，在培育創意經濟與強化曼谷在聯合國教科文組織創意城市網絡(UNESCO Creative Cities Network，UCCN)「設計之都」地位方面扮演關鍵角色。活動每年吸引約40萬名國內外參觀者，並透過展示創意企業與設計作品、刺激競爭力、提供國內外商業交流機會，成為泰國創意產業的成長引擎。

今年活動由泰國創意經濟署(Creative Economy Agency，CEA)主辦，攜手超過60個合作夥伴，包括曼谷市政府、政府與民間組織、教育機構、國際組織及創意街區，並與各大媒體夥伴串連，包括泰國中文媒體《Vision Thai 看見泰國》共同推動。匯集產官學界力量，展現泰國設計產業的蓬勃發展，並帶動周邊產業創造多元商機。

匯集來自16個國家的設計師，共同展現「泰國設計」的動態精神。（來源：官方）

「設計能做什麼？」S/O/S聚焦三大核心

今年主題「DESIGN S/O/S」是一個呼喚新解方與前進路徑的訊號，透過「設計能做什麼？」這個核心提問，從經濟、社會、環境與生活品質等面向展開實際行動。其中S/O/S涵蓋三大面向：S代表「鞏固國內市場」(Secure Domestic)、O代表「拓展國際合作機會」(Outreach Opportunities)，另一個S則是聚焦「尋找永續未來路徑」(Sustainable Future)。

活動邀請各界從全新視角看待設計，將其視為幫助城市、企業與經濟「存活並繁榮」(survive and thrive)的工具與力量，推動曼谷與泰國朝向永續成長邁進。

四大創意街區變身城市實驗場

曼谷設計週2026(Bangkok Design Week 2026)為期11天，橫跨四大創意街區及曼谷其他據點。四大街區包括：石龍軍路-小市場(Charoenkrung - Talat Noi)的老城區與創意聚落、拍那空(Phra Nakhon)的歷史文化核心、帕空花市(Pak Khlong Talat)的傳統市場氛圍，以及邦蘭普-考山路(Bang Lamphu - Khaosan)的背包客與年輕文化區域。

曼谷四大街區：石龍軍路與小市場的創意聚落、拍那空的歷史核心、帕空花市的傳統氛圍，以及邦蘭普-考山路的年輕文化區。（來源：官方）

將實驗性專案轉化為對商業與社會產生實際影響的作品（來源：官方）

這些街區將推出超過350個創意活動，包括200多個設計展覽與作品展示，呈現設計如何與城市脈絡無縫融合。活動也涵蓋來自10所教育機構的30多個人才培育計畫，為下一代進入創意產業做好準備。

超過350個活動 從展覽到人才培育

此外，設計週提供多元化的講座、工作坊、創意活動與街區導覽，透過在地社群與設計師的合作發展，支持區域轉型為具實質經濟影響力的創意街區。國際合作計畫匯集來自16個國家的設計師，搭配設計市集、城市氛圍營造活動，以及在地商店與餐廳的特別優惠，共同展現「泰國設計」的動態精神。這些活動不僅停留在概念階段，更是在城市中進行實際實驗，推動曼谷成為全球舞台上的創意城市。

有超過350個創意活動，包括200多個設計展覽與作品展示！（來源：官方）

帶動商機 創造經濟外溢效應

曼谷設計週不僅是年度設計展示平台，更是驅動創意經濟的關鍵機制，將實驗性專案轉化為對商業與社會產生實際影響的作品。活動刺激觀光並為相關產業帶來正面外溢效應，包括餐廳、咖啡館、飯店、藝廊、交通運輸與城市系統，同時為行銷、印刷、網路媒體、禮品紀念品、旅遊與大眾運輸等下游產業創造經濟動能。

將實驗性專案轉化為對商業與社會產生實際影響的作品（來源：官方）

設計週宣示「設計」是讓事物「存活並繁榮」的力量，透過開放空間讓各界運用創意思維與設計應對當前與未來挑戰，創造無限可能性，並將「生存」理念付諸實踐，共同塑造泰國創意經濟的未來。

曼谷設計週2026將於1月29日至2月8日登場，見證泰國設計的力量如何改造曼谷，並運用設計與創意思維應對各種挑戰。

