設計製造全包！馬斯克考慮攜手Intel打造「巨型晶圓廠」 陸行之：蘋果都不敢做、能成功？

特斯拉CEO馬斯克。 圖 : 翻攝自騰訊科技

[Newtalk新聞] 《路透社》報導，美國電動車大廠特斯拉（Tesla）正在設計第五代人工智慧（AI）晶片，以實現其自動駕駛的野心。執行長馬斯克（Elon Musk）於公司的股東大會上表示，特斯拉很可能需要興建「一座巨型晶圓廠」以生產 AI 晶片，並公開表示「可能與英特爾（Intel）合作」。

馬斯克周四（6日）對特斯拉股東們說，「你們知道，或許我們會和英特爾做點什麼」、「雖我們還沒有簽署任何協議，但或許值得和英特爾進行一番探討。」

馬斯克先前曾暗示「AI5」晶片確實存在，並重申特斯拉也正與台灣台積電及韓國三星等大廠合作，來為特斯拉的自動駕駛系統提供 AI 晶片，來搭載完全自動駕駛軟體。特斯拉目前使用的是第四代晶片。馬斯克周二在Ｘ上發文稱，AI5 將於 2026 年少量生產，可能要到 2027 年才大規模量產。並補充，「AI6」將來自相同工廠，但性能將達 AI5 兩倍左右，預計在 2028 年中期實現量產。

但馬斯克表示，「即使我們以供應商的最佳產能推算，仍遠遠不夠」，因此認為很可能真的得自行興建一座巨型晶圓廠，來滿足所需的晶片產量。

雖馬斯克目前尚未揭露晶圓廠的興建細節，只表示初期規劃每個月至少投片 10萬片，最終將提升至 100萬片；他強調，特斯拉自研晶片將具備低成本、節能，有助於深度優化特斯拉軟體的特性，且預計功耗僅約輝達「Blackwell」的 1／3，製造成本僅10%。

對此，資深半導體分析師陸行之今（7）日發文指出，特斯拉想要半導體設計加製造全包，連蘋果（系統產品加晶片設計模）都不敢做的系統產品公司＋IDM 模式，能成功嗎？與不同蘋果的是，特斯拉大部分產品及零組件都是自己製造，老馬可能覺得半導體製造，跟電動車／機器人／火箭製造沒啥不同。

