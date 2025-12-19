設計.建築.美學 在人間修練與追尋

關渡人文藝術週，舉辦心靈講座，一場由慈濟人文志業合心精進長姚仁祿、建築師姚仁喜、照明設計師姚仁恭，姚家三兄弟的演講，以「美感修行，當代人文行者的追尋」為題分享，現場座無虛席。

慈濟人文志業合心精進長 姚仁祿：「中間那個剛剛說他最年輕的，就是抱在手上那位(姚仁恭)，姚仁喜，就是很帥氣地站在，我妹妹後面的那一位，站在最後面發呆的，那個就是我。」

姚家三兄弟，姚仁祿，慈濟人文志業合心精進長、室內設計師；姚仁喜，知名建築師，作品享譽海內外；姚仁恭，音樂廣播節目主持人、知名照明設計師，用生命歷練，分享真、善、美的追尋。

建築師 姚仁喜：「老子說了，大家都說這個是善，不是這個就是惡，我們把這些東西變成一把尺去量，去批判 就會造成很多分別(心)。」

分別心，讓生命在不知不覺中，擺脫不了舊習性。

照明設計師 姚仁恭：「大部分的人，都活在慣性裡，所以要跳脫的機會不多。」

慈濟人文志業合心精進長 姚仁祿：「行菩薩道，那你必須在人間，所以你就要開始去，訓練自己去在這中間，想辦法不要變成一個，搞不清楚現在，自己在哪裡的人。」

有了覺知，重新看待真相，在人間行善。關渡人文藝術週，「美感修行，當代人文行者的追尋」講座， 邀請民眾、慈濟人，一起思索， 什麼是美的設計。

建築師 姚仁喜：「設計是要去了解，你在設計的那個地方，準備要用的人，或者那個地方的文化和歷史，有這種同理心，就會讓這個建築，就好像理所當然，應該在那裡。」

照明設計師 姚仁恭 ：「我們來這一趟的人生，是來被感動的，被感動，我們才能，啟發我們的善心，啟發我們的仁慈心，我們才會有美麗的行為。」

「指引人生希望方向， 陪伴我長大。」

慈濟人文志業合心精進長 姚仁祿：「上人常常會苦口婆心地說，要守舊行新，就是守著舊的價值觀，還是那2個(原則)，一生無量，去無私地幫助別人。」

用純真的心，看待世界，做出善行，守護美麗世界。

