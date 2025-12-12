設誠實箱麵包店 開店1年奪英格蘭最佳獎

「得獎的是斯蒂爾家族麵包店。」當被宣布是英格蘭的最佳麵包店時，斯蒂爾家族都開心到尖叫。

斯蒂爾家族麵包店原本只是小攤販，而且全家人都沒有專業的烘焙經驗，可是在1年後，他們不但擁有自己的店面，還生意興隆，日夜不停的烘焙，以滿足顧客的需求。

麵包烘焙師傅喬斯蒂爾表示，「通常凌晨4時，我就會開始做豬肉派之類的東西，然後4時半，我媽媽和妹妹會過來，她們開始做蛋糕和布朗尼。我們最暢銷的是香腸捲，銷量超好的，豬肉派是現在才推出。」

斯蒂爾家族說，他們烘焙的起步相當簡單，原本只是在自家庭院裡養雞，而多餘的雞蛋就放在蛋箱裡，讓鄰居們自行投錢購買。在2年前，他們又興起將做好的麵包一起販賣的念頭，漸漸地，來買麵包的鄰居越來越多，因而走紅。

顧客認為，「得獎實至名歸，這裡的麵包很棒，我今天要買豬肉捲，希望再買一個杏仁可頌，做得好。」

顧客說道，「這些都是經典口味，看起來很讚，讓人忍不住想咬一口。」

儘管已經奪得最高榮耀，但斯蒂爾家族還是希望，能夠保有跟以往一樣的純樸生活，於是他們保留了誠實販賣箱，留給週末的顧客購賣。而對於能在短時間內就大受歡迎，斯蒂爾家族的大家長認為不只如此。

麵包烘焙師傅瑞秋斯蒂爾認為，「這家麵包店的女孩，有非常好的服務態度，她們總是那麼熱情開朗，讓顧客都相當開心。」