設食堂供應優質平價員餐 日企業留用人才增福利

日本萬物齊漲，外食不易，不少企業找來團膳廠商，打造優質平價的美食，回應員工需求。另外還有企業規劃自助式冷凍員餐，提供給沒有人力與足夠空間規劃社內餐廳的公司、做為參考。

東京一家人力仲介公司，社內員工餐廳歷經疫情停擺，今年六月才熱鬧復業。畫面中，炸魚飯配味噌湯含稅僅700日圓，燒肉套餐也只要800日圓，千元內輕鬆搞定午餐。這在日本物價連年飆升、平均午餐預算僅壓到1250日圓的職場現實中，簡直是員工心頭肉，瞬間拉滿滿足感。

公司員工表示：「價格親民又常吃，口味從不膩歪，真是太感恩了。」另一位補充：「希望這福利一年持續下去，甚至更久。大家都超期待，那種終於回歸的喜悅，滿滿一盤熱騰騰。」

不僅銅板價解饞，中午共享餐桌更化身溝通橋樑，讓同事主管零距離互動。企業主管指出：「從關心員工出發，提供優質平價午餐，正是凝聚生產力與向心力的關鍵一步。」

日本勞動市場人才荒持續發酵，留人戰火升溫，食堂供餐已成職場必備福利。團膳廠商嗅到藍海，紛紛加碼布局，不只攜手知名餐飲聯名推出多樣菜餚，更強調營養均衡與口味創新，調理細節絲毫不馬虎。

一位團膳廚師邊端菜邊說：「好唷！謝謝！請慢用！」他認為：「我們聯手連鎖餐飲推聯名菜單，近七成顧客買單，這熱情反應，讓人感受到滿滿期待。」

轉戰東京健康儀器公司，他們開創自助式供餐模式，專為無食堂空間的企業量身打造。只需一台微波爐加冰箱，就能輕鬆上線。咖哩飯配湯品、麵食應有盡有，不限時段，員工隨時取用、加熱即食。

自助式員餐開發廠商認為：「這不只穩固人才留任、完善福利體系，還能推動企業健康管理。我們透過冷凍餐點滿足市場需求，雙贏在望。」

對企業而言，這模式省人力、省空間，卻大方照顧員工，讓他們工作間隙低價甚至免費飽餐一頓，補充能量、休養生息。

