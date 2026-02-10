設「台灣代表處」是台灣、立陶宛共識！外交部：目前沒有討論更名

記者陳思妤／台北報導

外交部發言人蕭光偉主持例行記者會（圖／翻攝自外交部YT）

立陶宛新任政府反思先前的對台政策，總理魯吉尼涅（Inga Ruginiene）日前受訪時直言，允許以「台灣」為名設立代表處是項大錯誤。對此，外交部今（10）日強調，我國駐立陶宛台灣代表處的名稱是雙方共識，目前雙方駐處沒有就名稱更改部分進行討論。

外交部今天舉行例行記者會，針對駐立陶宛台灣代表處名稱一事，發言人蕭光偉強調，第一，台灣與立陶宛是共享自由民主價值的重要夥伴，我國駐立陶宛台灣代表處的名稱是雙方共識。第二點，目前台灣、立陶宛雙方政府並沒有就駐處名稱更改的部分進行討論。

蕭光偉也說明，我國持續和立陶宛在雷射、半導體及金融等各領域互惠互利推動實質合作，希望創造互利互惠的實質經貿利益，深化兩國民主經濟韌性。

蕭光偉表示，立陶宛和台灣雙方都希望深化雙邊關係，加強實質合作，我國將和立陶宛保持密切溝通協調，後續有具體進展，會適時說明。

