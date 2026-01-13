設「這3組密碼」最容易被駭 資安署警告連鎖外洩風險

資通安全署指出，弱密碼易遭駭客快速破解，若又在不同平台重複使用相同密碼，更可能出現「連鎖遭竊」情形，呼籲民眾立即更換高風險密碼，並落實三大帳密防護原則。（資料照／美聯社）





網路駭客入侵事件接連發生，帳號密碼安全已成為全民資安的重要防線。數發部資安署今天（12日）召開記者會指出，「123456」、「admin」或依鍵盤順序設定的「QWERTY」等常見弱密碼，早已被列為駭客優先破解目標，透過自動化工具幾乎可在短時間內攻破。資安署提醒，民眾應立即檢視並更換風險較高的密碼設定，並提出「三大帳密防護原則」，協助強化帳號密碼安全。

資安署指出，許多民眾習慣在不同平台使用相同密碼，駭客一旦取得單一平台的登入資訊，往往可橫向入侵其他服務，導致信箱、社群帳號甚至網路銀行出現「連鎖遭竊」情形，不僅造成個人隱私外洩，也可能引發實質財務損失，是近年資安事件的高風險行為。

為強化帳密防護，資安署提出3大原則。首先是強化密碼複雜度，建議密碼長度至少15個字元，並混合使用大小寫英文字母、數字與特殊符號，也可透過密碼管理工具協助產生與管理不同帳號的密碼，避免使用生日、電話號碼等容易被推測的個人資訊。

其次是啟用兩步驟驗證，在輸入密碼後增加第二道身分確認機制，如簡訊驗證碼、身分驗證器或指紋、臉部辨識等生物特徵驗證，並優先為網路銀行、Google、LINE及各大社群平台等重要服務完成設定。

第三則是定期檢視登入紀錄，透過登入時間、地點與裝置資訊確認是否出現異常存取，若發現可疑情況，應立即登出所有裝置並更換密碼，以防風險擴大。

資安署強調，帳號密碼安全與民眾的隱私及財產保障息息相關，只要落實高強度密碼設定並搭配兩步驟驗證，就能大幅降低帳密遭盜用風險，為數位生活築起更堅實的防護網。

