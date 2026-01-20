設「鄭方形事件」澄清專區 南市府嚴正呼籲：不要持續傷害孩子

台南市 / 武廷融 綜合報導

台南一名男子「鄭方形」日前在網路上頻繁發文，稱女兒在就讀幼兒園期間遭性侵，引發關注，不過該案由司法機關嚴謹審理並獲不起訴確定，但鄭方形仍持續在網路上發文稱台南市政府教育局「吃案」。對此，台南市政府為導正視聽、提供正確資訊，已於教育局官方網站正式設置「鄭方形事件澄清專區」，並呼籲社會大眾回歸司法事實，「不應以不存在的事件，持續傷害無辜孩子」。

針對鄭方形持續於社群媒體散播不實訊息，指稱其幼兒遭性侵案遭台南市政府教育局「吃案」一事，教育局說明，全案經檢察官偵查後於114年2月20日作出不起訴處分，復經台灣台南地方法院於同年6月20日裁定駁回其交付審判之聲請，全案司法程序已告終結。

司法機關經詳細調查，包括數位鑑識還原監視器畫面及扣案手機，均未發現任何犯罪事證，相關驗傷報告亦無明顯外傷紀錄。南市府強調，所謂「吃案」之說，實為無視司法結果之不實指控。

副市長葉澤山表示，市府對於任何兒少保護案件均以最高標準依法處理，全案已由司法機關嚴謹審理並獲不起訴確定，真相已非常明確，市府決不容許任何人以不實指控傷害無辜兒童，破壞教育安寧環境。他指出，鄭方形的行為已從尋求真相，轉變為利用孩子進行網路煽動與募款，這不僅對其自身孩子造成難以抹滅的標籤傷害，更波及其他無辜幼童與家長，嚴重踐踏兒少權益與社會大眾的愛心。

為使公眾迅速掌握事件全貌，教育局特別於官方網站建置「鄭方形事件澄清專區」，系統性彙整判決書、法律裁定、懶人包圖卡及完整真相影片。本次公開之影片內容明確顯示，鄭方形夫婦早已多次前往教育局觀看相關監視影像，並非其所稱「要不到影片」。

此外，影片亦揭露鄭方形非法取得畫面後，惡意剪輯其他幼童因分離焦慮受安撫之日常片段，影射為不法情事，藉此誤導社會大眾、博取關注與募款。專區影片亦整理事件時間軸，說明其募款資金流向與實際用途，提醒民眾慎防網路不實訊息，避免成為詐騙幫兇。

教育局重申，處理任何校園事件皆依「有案即查、屬實即罰」原則，絕不允許以不實指控破壞教育環境。針對鄭方形近日於公共場合擾亂秩序、過去咆哮公務人員、涉嫌性騷擾女性同仁、疑似竊取公務硬碟及散布不實陳述等行為，教育局與受害同仁已依法提出妨害名譽、竊盜、違反個人資料保護法等共17項刑事告訴，目前均由司法機關偵辦中。

