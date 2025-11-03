設AI資訊局 新北明年完成評估

新北市議會民進黨團3日呼籲市府應成立AI資訊局。新北市長侯友宜（二排左四）表示，明年評估完後向議會報告。（張鎧乙攝）

隨著AI浪潮席捲全球，新北市議會3日市政總質詢，民進黨議員呼籲市府應成立「AI資訊局」，統籌人工智慧導入與行政減量政策，讓AI不再只是口號或硬體設備，而能真正落實到基層公務系統。市長侯友宜回應，將在明年評估報告後研議方向，盼讓AI成為新北市施政轉型的核心力量。

議員張維倩指出，各局處導入AI的情況不均，部分基層機關如客家局、主計處仍長期超時工作，平均每月加班時數達8至14小時。她質疑：「AI若能幫助減少工時、提升效率，為何基層反而用不到？」並呼籲研考會全面檢討，統合各局處導入AI的步調，並設立跨單位的「AI資訊局」作為統籌窗口。

研考會主委林豐裕回應，將在1個月內完成現況調查與改善建議，並透露近2年已辦理超過40場AI教育訓練，推動各機關設立「AI種子人員」，希望從內部培力著手，建立智慧行政文化。

侯友宜對議員建議表示支持，強調AI應普及至所有層級，「不論大局處還是小單位，都要用AI幫忙減輕人力負擔」。他說，市府將統一由研考單位整合算力與資源，協助各局處導入AI應用，「我們要讓AI不是增加行政負擔，是幫助大家做事更快、更準」。

關於觀光部分，侯友宜指出，市府打造中角灣國際衝浪基地、八里水上運動中心、龍洞浮潛，創造獨有觀光文化，也舉辦多元活動，如2025新北市河海音樂季吸引約74萬人次造訪，創下7.7億元經濟效益。