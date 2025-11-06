許世彬油畫展 書寫溪流的記憶與故事

流域-許世彬油畫展，由藝術家許世彬展出三十件油畫作品。（記者方一成攝）

▲流域-許世彬油畫展，由藝術家許世彬展出三十件油畫作品。（記者方一成攝）

彰化生活美學館自十一月五日至十一月三十日，於第三展覽室舉辦「流域-許世彬油畫展」，由藝術家許世彬展出三十件油畫作品，呈現彰化縣與濁水溪的流域景色，透過畫筆描繪自然景致與人文風貌，傳達藝術家對家鄉深厚的關懷。

許世彬出生於彰化縣二水鄉，畢業於國立臺中科技大學商業設計系，而後就讀於國立臺中教育大學美術學系研究所。在求學期間，許世彬受到英國風景畫家約翰‧康斯坦伯（John Constable）及法國巴比松畫派所影響，使其對於溪流的描繪有著十九世紀歐洲風景畫的精神。

彰化生活美學館日昨表示，許世彬長期從事商業設計工作，並在濁水溪旁的沙洲耕作。這樣的生活經驗，讓他與土地及人群保持密切互動，在多年的農耕經驗中，許世彬注意到鄉間特有的景物，他細心觀察並以油彩紀錄。多年來，他持續以濁水溪流域為創作主題，關注鄉間景色與季節變化，他筆下的景物平實、真切而不流俗，展現對自然環境的深刻理解。

本次展覽以「流域」為主題，展出作品多以二水鄉濁水溪流域及沙洲耕地風貌為題材，創作內容以河流為中心，隨著溪水的流動，展開對家鄉自然與人文景觀的探尋。許世彬善於以光影及色彩呈現鄉間四時景色，並在寫實的筆法中融入個人對於家鄉的情感。〈晨溪〉、〈斜陽溪水遠〉、〈月光深處〉呈現溪流多樣的晨昏景致；〈溪聲〉、〈颱風前夕〉表現自然瞬息間的力量；〈賣豆花者〉、〈滑手機的農夫〉、〈沒有假日的女孩〉等作品則描繪出鄉間的人文日常。

許世彬表示，風景畫必須要讓觀看的人容易理解，創作不僅是色彩與造型的堆疊，更是在作品中表現對環境與生活的感知，藝術應與日常相連結，因此他避開形式化及抽象化的創作方式，用純粹的寫實手法，細膩闡述鄉村的風景。

國立彰化生活美學館表示，透過此次「流域－許世彬油畫展」，觀眾可循著畫中的溪水，體會藝術家與家鄉的深刻對話。誠摯邀請各界蒞臨參觀，一同感受濁水溪流域的風華，以及許世彬筆下那份「人親土親」的溫暖情感。