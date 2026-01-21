許介立挑大樑1》嗨唱「海闊天空」 宣示金寶聚焦AI大轉型

21日金寶尾牙，舞台燈光一亮，熟悉的旋律〈海闊天空〉響起，站在麥克風前的不是歌手，是接掌金寶集團不到一年的董事長許介立。這晚，他高歌一曲炒熱氣氛，並向外界預告，金寶全面聚焦AI，啟動轉型。

許介立坦言，金寶長期以EMS（電子製造服務）模式為主，追求營收規模與產能利用率，但這條路已逐漸走到轉折點。隨著消費性電子成長趨緩、全球供應鏈重組加速，單靠代工已難以支撐下一階段的競爭力，集團必須「換跑道」，往更高附加價值的方向前進。

AI成主戰場 從產品到營運全面轉向

在許介立的規劃中，AI要跳脫單一產品線，成為貫穿集團營運的核心方向。他強調，未來不論在產品設計、製造流程，甚至內部管理，將加深AI的導入與應用，讓AI成為提升效率與競爭力的工具，而非只停留在市場口號。

這樣的轉向，也反映在產品布局上。金寶與集團夥伴康舒、泰金寶攜手，積極切入AI伺服器與資料中心相關領域，從高瓦數電源、機架式電源模組，到因應下一代GPU需求的高壓直流（HVDC）解決方案，逐步拉開與傳統消費性電子代工的距離。

許介立直言，集團下一步的關鍵，不只是「做什麼」，而是「做到什麼程度」。因此，金寶正加速從EMS轉向ODM（原廠委託設計代工），透過參與產品設計與系統整合，拉高客戶黏著度與毛利結構，不再單純比拚報價與產量。

他也提到，隨著新任技術長加入，集團在研發端的角色將進一步強化，未來不只替客戶生產產品，更要提供更完整、可被採用的AI解決方案，這也是金寶能在激烈競爭中拉開差距的關鍵。

全球製造網絡成為轉型後盾

支撐這場轉型的，還有金寶多年累積的全球製造版圖。從泰國、菲律賓、墨西哥，到美國與巴西，集團分散布局的生產據點，讓金寶能在不同關稅與地緣政治環境下，靈活調度產能，回應客戶對AI產品快速放量的需求。

許介立指出，過去這套網絡是為了風險分散，如今在AI與資料中心產品導入後，變成放大競爭力的優勢，讓集團有能力承接更高規格、交期更嚴格的訂單。

談到轉型節奏，許介立並未給市場過多承諾。「過去大家習慣看營收數字，接下來，我更在意的是金寶能不能走得久。」凸顯出他對於金寶集團的企圖與期許。

一首〈海闊天空〉，成了這場轉型的開場白。對許介立而言，舞台上的歌聲只是序曲，真正的考驗，才正要在AI與高價值製造的戰場上展開。