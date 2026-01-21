許介立挑大樑2》對標台達電 康舒攻AI電源戰場

AI伺服器電源需求快速升溫！金寶集團董事長許介立直言，隨著高壓直流（HVDC）產品放量，旗下康舒將以台達電作為標竿對手，鎖定雲端服務供應商（CSP）深度合作，卡位AI電源核心戰場。

在許介立的戰略定位中，康舒要從傳統電源供應商，轉型為AI資料中心電源解決方案的關鍵執行這。他指出，隨著AI運算規模快速放大，資料中心正面臨兆瓦級（MW）用電、效率與散熱的多重挑戰，這正是高瓦數電源與HVDC架構發揮關鍵價值的時刻。

HVDC放量在即 對標台達電攻電源產品

許介立透露，隨著HVDC產品逐步放量，康舒AI相關產品貢獻的營收占比，預計從去年的20％提升至30％。這不僅代表產品組合的轉變，也顯示康舒在AI伺服器電源領域的布局，已從研發驗證階段，走向實際放量與客戶導入。

他強調，AI電源市場不會由單一業者壟斷，關鍵在於誰能同時滿足高功率、高效率與系統整合需求，並在客戶規模化部署時，提供穩定且可擴展的解決方案。

談到競爭市場，許介立沒迴避台達電這個老大哥。他直言，康舒將以台達電作為標竿，檢視自身在產品效率、系統整合與客戶服務上的差距與進步空間。這樣的「對標」，不是短兵相接的價格戰，而是拉高自身標準，進入同一個競爭層級。

集團分工支援 鎖定CSP深度合作

許介立進一步指出，康舒接下來的重點，將與雲端服務供應商建立更深度的合作關係。相較於單點供貨，AI資料中心更需要能協助規畫整體電源架構的夥伴，這也是康舒從單一電源產品，邁向系統級解決方案的關鍵轉折。

他認為，隨著AI伺服器功耗持續拉高，電源不再只是零組件，而是影響整體運算效率與營運成本的核心環節，這正是康舒切入的最佳切點。

在集團分工上，許介立也清楚劃線。康舒專注於電源技術與系統設計，金寶與泰金寶則提供全球製造與量產支援，形成從研發、製造到交付的完整鏈條。這樣的配置，讓康舒能在前線專注產品與客戶需求，同時具備快速放量的後盾。

許介立強調，這是集團協作的結果。當AI電源戰場逐漸成形，誰能同時掌握技術深度與製造規模，誰就有機會在下一輪競爭中站穩位置。

隨著HVDC產品進入放量階段，康舒正式被推上AI電源戰場第一線。對許介立而言，對標台達電不只是口號，是檢視金寶集團能否真正跨入高價值電源市場的試金石。