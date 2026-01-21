許介立挑大樑3》低軌衛星正夯 為何金寶按下暫停鍵？

低軌衛星題材正熱，市場一片看好之際，金寶卻主動踩下煞車。金寶總經理陳威昌21日在尾牙活動，主動證實金寶旗下低軌衛星業務正處於「暫停狀態」。

談到低軌衛星，陳威昌重申，過去金寶在泰國和墨西哥廠確實生產過相關產品，但現階段低軌衛星終端產品的市場規模尚未真正放量，這才是金寶選擇暫緩的原因。

重申喊卡與技術能力無關

在陳威昌的判斷中，低軌衛星產業的挑戰，不在製造難度，其實是經濟規模。他直言，衛星要打上天需要時間，終端應用的普及速度，還不足以支撐穩定且具規模的代工需求。若在此時貿然擴大投入，反而難以攤提成本，與金寶目前「獲利導向」的經營方向並不一致。

「現在先停一下，不代表未來不做。」陳威昌說得很直白，這是一個節奏選擇，不是策略性撤退。

主動澄清市場熱度 保留重啟彈性

這番說法，也被外界視為金寶對市場過熱的主動降溫。綜觀金寶股價，元月9月收在22.8元，10天後一度飆至36.95元，漲幅超過6成。

近期低軌衛星題材升溫，推升金寶股價連日走高，面對市場傳言不斷，陳威昌選擇在沒有媒體追問的情況下，先行說明業務現況，目的正是避免投資人產生過度期待。

他指出，金寶不會因為短期題材熱度，就改變既定的產品取捨與營運節奏。相較於話題性，公司更在意的是，這項業務能否在對的時間點，對獲利結構產生實質貢獻。

陳威昌也強調，過去在低軌衛星領域累積的工程與製造經驗「不會白費」。一旦未來衛星發射數量與終端需求真正放量，客戶釋出委外訂單，金寶仍具備快速重啟產線、承接訂單的能力。

在他看來，現在按下暫停鍵，反而是為未來保留更大的彈性。