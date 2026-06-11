許仙白娘子現身、化身小小魯班公！宜蘭傳藝「端午守護任務」與「巧聖先師誕辰」雙慶典熱鬧登場

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適逢工藝祖師爺誕辰，宜蘭傳藝園區文昌祠推出魯班公互動展，並於六月廿一日舉辦傳統的三獻禮祭儀，透過趣味互動與傳統儀式認識傳統工藝。（全聯善美的文化藝術基金會提供）

▲適逢工藝祖師爺誕辰，宜蘭傳藝園區文昌祠推出魯班公互動展，並於六月廿一日舉辦傳統的三獻禮祭儀，透過趣味互動與傳統儀式認識傳統工藝。（全聯善美的文化藝術基金會提供）

端午連假腳步即將到來，想好要帶全家人去哪裡度過充滿傳統情懷的節日了嗎？宜蘭傳藝園區將於六月十九日星期五至六月廿一日日，在黃舉人宅推出「端午節的守護任務」；並自六月十日星期三起於文昌祠推出「魯班公互動文化展示」，更將在六月廿一日星期日魯班公聖誕當天舉辦慶典系列活動，邀請大朋友小朋友來宜蘭傳藝園區，看好戲、玩體驗、賞工藝，過個最台味、最深刻的文化夏日嘉年華！

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全聯善美的文化藝術基金會長期透過節慶活動、工藝展演與表演藝術等多元方式，推動傳統文化的當代轉譯與生活實踐。今年特別從民間傳說、歲時節慶到傳統工藝，一次帶領民眾走進臺灣文化的生活現場。不僅將經典民間傳說《白蛇傳》搬到現實，打造限定的沉浸式實境解謎，更適逢工藝界重要節日─巧聖先師魯班公誕辰，園區準備了傳統的祭儀、酬神布袋戲及職人級的手作體驗。

此外，六月份的傳藝園區依舊好戲連台，駐園大戲《齊天大聖嬉遊記》持續帶來驚險特技，更有全新登場的《英雄樂冒險．鏘鏘三味線》以及接班人好戲台的多元傳統表演藝術，邀請民眾一同享受豐富的五感文化體驗。更多詳情歡迎至宜蘭傳藝園區臉書專頁（https://www.facebook.com/sunmakecultures ）及官網（https://www.px-sunmake.org.tw/ ）查詢。

許仙、白娘子現身傳藝！端午限定守護任務等你來挑戰。今年端午節最受矚目的亮點，莫過於園區將經典民間故事《白蛇傳》轉化為真人沉浸式實境遊戲。「端午的守護任務」將於六月十九日星期五至六月廿一日星期日在古色古香的黃舉人宅熱鬧登場。大小朋友將化身主角，近距離接觸白素貞、小青、許仙與法海，深入淺出地體驗端午傳統民俗，感受從「看故事」到「走進故事」的全新樂趣。除了動腦解任務，下午時段更有「轉角遇見《白蛇傳》」街區互動，四位經典角色將驚喜現身街頭與遊客拍照留念，讓人彷彿一秒穿越時空。

巧聖先師誕辰慶典！化身小小魯班公感受工藝溫度。除了端午活動，六月更是工藝界的重要時刻。每年農曆五月初七為巧聖先師魯班公誕辰，魯班公不僅被尊為木作與工藝職人的祖師爺，更象徵著職人精神與技藝傳承。園區自六月十日星期三起於文昌祠推出「魯班公互動文化展示」，透過趣味互動設計，帶領大小朋友認識魯班公及其發明創造對生活的影響。

到六月廿一日星期日誕辰當天，園區更將舉辦莊嚴的「魯班公誕辰祭儀」三獻禮，並特別邀請新北市三峽國民小學帶來精彩的「一校一傳藝」酬神布袋戲《地動天災愛注意；全民鬥陣來防備》，展現傳統藝術向下扎根的成果。當天下午還將舉辦「小小魯班公祈福手作體驗」，小朋友不僅能誠心向祖師爺祈福，還能親手體驗傳統手作鉛筆，感受工藝職人的專注與匠心精神，深度體驗工藝文化的溫度與魅力。