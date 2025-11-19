許信良出新書 吳伯雄朱立倫跨黨派站台

（中央社記者高華謙台北19日電）前民進黨主席、亞太和平基金會董事長許信良今天舉行桃園中壢事件48週年紀念暨「天命」上冊新書發表會，眾多跨黨派人士站台，歷任國民黨籍桃園縣長吳伯雄、朱立倫、吳志揚等人出席；吳伯雄到場時，還摸了許信良的光頭，展現兩人好交情。

此外，前桃園市長鄭文燦也有受邀，不過許信良指出，鄭文燦很想來，但最後一刻因擔心會模糊焦點而缺席。

吳伯雄致詞時表示，許信良是心存善念的人，要對許有仇恨感很難。中壢事件發生後，有人認為他們兩人仍敵對，但其實40年前他們就「恢復邦交」；當年許信良選舉時，班底很優秀，該狠的狠、該軟的軟，「把我們搞得不知道如何是好」，也輸得口服心服，他要向當年幫助許信良選舉的人給予高度評價。

廣告 廣告

吳伯雄也說，不同政治立場不一定要彼此懷恨在心，而是彼此可以找到對方優點、互相學習；他也開玩笑表示，假如一年多前是許信良做決策，大概不會發起大罷免，他做決策的話也不會發起反罷免，「吃飽太閒」。一番話引來全場哄堂大笑。

前國民黨主席朱立倫致詞表示，中壢事件發生前，他是建國中學高二學生，並自願當許信良的助選員，到處幫忙拉票；許信良當選後，他在建中班刊發表文章「桃園縣長之評析」，寫出許信良提名委屈、輔選過程與作票事件，一度要被記大過，最後是他「抬槓」的功力不錯才沒事，否則他如果被記大過，「現在可能已經當過民進黨主席」。

朱立倫指出，也因為許信良參選改變台灣民主，讓他們這一代的人相信民主才是台灣最重要的根本與資產，不分哪一個政黨都應以民主為最重要信念，也許在意識形態上不同，但民主是不能改變的。

曾參選總統落敗的許信良也說，國民黨若要找一個人選總統，沒有比朱立倫更好的人選，「希望朱主席最後命運比我好很多」，祝福朱立倫實現總統夢。

吳志揚表示，台灣有華人走進民主政治的寶貴經驗，幫中國大陸融入世界秩序，只有台灣人做得到。

中壢事件距今48年，根據台灣省諮議會資料，民國66年，時任台灣省議員的許信良想參選桃園縣長，在無法取得國民黨提名下自行參選，遭開除黨籍。當年11月19日投開票時，桃園縣中壢市有投開票所傳出作票舞弊事件，引發許信良支持者、1萬多名憤怒群眾包圍並焚燒中壢警察分局，是為中壢事件；最終許信良共獲22萬票，遙遙領先對手9萬票，成功當選。（編輯：楊凱翔）1141119