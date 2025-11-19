許信良喊話「組大聯合政府」...周玉蔻轟「無異勸降於中國」美日都會起疑、賴政府應嗤之以鼻：快調整執政團隊成員打贏2026才是上策！

民進黨前主席許信良今（19）日舉辦新書發表會，表示台灣需要一次真正的「大聯合政府」。資深媒體人周玉蔻批評，這無異勸降於中國，賴政府應該對此主張嗤之以鼻，並快快調整執政團隊成員，打贏2026選戰才是上策，「閣揆要不要換人必須列入考量。各地候選人提名人選也是必要條件。」

「大聯合政府說無異勸降於中國！賴政府的困境是人事配置出了問題啦！」周玉蔻今日在臉書發文表示，又來了，大聯合政府或聯合政府的建議，理論一大堆，鋪陳嚇死人，說穿了就是向國眾兩黨的背後靈中國投降，無異於引進共諜。

周玉蔻直言，賴清德若是敢這樣做，第一個起疑慮的一定是美國。最近為了台灣有事跟中國共產黨槓上、毫不退縮的日本首相高市早苗也會懷疑民進黨政府腦袋生病。

周玉蔻表示，現在的民進黨執政當局的困境，不是鞠躬哈腰跟親中共的國眾兩黨低聲下氣，而是府院黨系統性論述、決策能力失靈，用人出了問題。行政院長、發言系統、部會首長的政策溝通說服力薄弱，與基層對話不夠誠意頻繁，2026大選候選人大都焦慮萬分，高層人事配置必須改善。

周玉蔻直言，賴總統除非是袒護自己人，或者不肯面對用錯人的現實，否則也應該對𣈱議大聯合政府者的主張嗤之以鼻，快快調整執政團隊成員。

周玉蔻說明，稍有政治常識者皆知，聯合政府的組成前題，政治體制上內閣制國家比較具備執行上的必要性。台灣的行政院長、內閣部會首長任命，不須要國會同意，沒有聯合在野黨通過提名的必要

「大法官、NCC委員提名人選的阻力，對不起，與聯合政府無關，這是執政當局政治協調、折衝力能否強力展現的議題」，周玉蔻再說，至於面對國會在野惡搞，有本事的行政團隊，軟硬兼施、訴求民意，也是可以形成彰顯行政權的壓制力的。只可惜現在的卓榮泰內閣這方面並無企圖心，也缺乏公眾形象的支撐。

周玉蔻表示，民進黨自救於朝小野大當前泥沼，好好打贏2026年底選戰才是上策，大聯合政府，就留給過氣政客自晦吧！

周玉蔻最後說，打贏2026，閣揆要不要換人必須列入考量。各地候選人提名人選也是必要條件，「再說一次，桃園提名何志偉的建議，是毒藥。台北市王世堅若出線，民進黨就改名背骨、投機黨。先說到這裡。」

（圖片來源：三立新聞、周玉蔻臉書）

