許信良新書發表 吳伯雄讚「心存善念」：雙方做決策不會有大罷免

前民進黨主席許信良今天下午在台大醫院國際會議中心舉辦桃園中壢事件48周年紀念暨「天命」上冊新書發表會。(記者田裕華攝)

〔記者李文馨／台北報導〕國民黨前主席、桃園縣前縣長吳伯雄今天受邀出席民進黨前主席許信良的新書發表會，他致詞大讚許信良「心存善念」，在中壢事件發生後，很快就跟許「恢復邦交」；談及大罷免，吳伯雄打趣地說，若一年多前讓許信良做決策，「大概不會發起大罷免」，如果是他也不會發起反罷免。

許信良今天下午在台大醫院國際會議中心舉辦桃園中壢事件48周年紀念暨「天命」上冊新書發表會，歷屆桃園縣市長包含國民黨籍的吳伯雄、朱立倫、吳志揚，以及民進黨籍前桃園縣代理縣長長許應深應邀與會。許說，鄭文燦因憂心模糊簽書會焦點因此並未出席。

許信良致詞表示，現在民主政治最難克服的困難是，主要政黨都想把自己「絕不妥協」的信仰，當做國家的基本立場，互相敵對、互不相讓，在正常的民主政治中，政黨當然會競爭，但絕非你死我活的鬥爭。

他提到，1996年，他第二度當選民進黨主席的時候，「夜奔敵營」就是時任國民黨秘書長吳伯雄所做的安排，促成前總統李登輝同意政黨補助制度，讓現在的主要政黨包含國民黨都受惠。

吳伯雄表示，許信良是「心存善念」的一個人，對他有仇恨感很難。很多人質疑中壢事件後他們兩個人仍處敵對立場，但其實40年前他跟許就「恢復邦交」了。他說，當年許信良選舉時，他一看就知道這一仗無役可敵，而且許的班底該狠的狠、該軟的軟，他給予高度評價，輸的心服口服。

吳伯雄也打趣地說，許信良有愛心、沒有仇恨，值得學習，若一年多前讓許信良做決策時，大概不會發起罷免運動，如果他做決策的話，他大概也不會發起反罷免，「搞得好慘喔」，同樣鄰居互相怒視，「吃飽太閒」。

朱立倫回憶，48年前他是建國中學高二的學生，曾自願擔任許信良的助選員到處拉票，甚至在班刊上寫了一篇桃園縣長之評析的文章，把許所受提名的委屈、輔選的過程到中壢做票事件寫出來，他為此還被叫到訓導處；他笑稱：「如果我被記了大過，我可能已經當過民進黨主席了。」

許信良則說，國民黨若要找總統，最好的人選就是朱立倫，希望朱不要放棄他的夢，盼有一天能實現。

前民進黨主席許信良舉辦桃園中壢事件48週年紀念暨「天命」新書發表會，會中並與前國民黨主席吳伯雄、朱立倫及前桃園縣長吳志揚一同合影。(記者田裕華攝)

