許信良：台灣政治認同勢均力敵、需要一次大聯合政府

歷任桃園縣長吳伯雄、朱立倫、許信良。 圖：林朝億/攝

[Newtalk新聞] 民進黨主席許信良今(19)日表示，台灣政治非常特殊，有不同認同且勢均力敵，最好仿照德國模式「大聯合政府」，就是兩大黨聯合起來，就可以解決任何問題，不要擔心內部上有任何的掣肘。台灣也許需要一次真正的大聯合政府。

許信良今日舉行新書「天命；台灣民主運動者許信良的一生見證」，歷任桃園縣長國民黨籍吳伯雄、朱立倫、吳志揚及代理縣長許應生也都出席。至於對於國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌下午要討論聯合政府等議題，朱立倫僅短短回應「一切順利成功」。

對於聯合政府議題，許信良受訪則說，他曾主張過台灣政治非常特殊，有不同認同且勢均力敵，所以，台灣最好仿照德國模式「大聯合政府」，就是兩大黨聯合起來，就可以解決任何問題，不要擔心內部上有任何的掣肘。台灣也許需要一次真正的大聯合政府。

國民黨主席鄭麗文前往馬場町參加統派政治犯「秋祭」，追思者包括被蔣介石以共諜身分槍斃的吳石中將，引來綠營朝拜共諜批評。不過，許信良確認為不應該把當年被蔣介石獨裁時槍斃的共諜拿來作為政治攻防。

而最近，中國又開始推崇另一位「共諜」沈安娜，媒體詢問許信良如何看待，許信良說，共諜跟政治犯是不一樣。政治犯就是純粹因信仰、政治信念，所以，很多左派政治犯，他就是政治犯。民進黨對政治犯一視同仁，不管他的意識形態是左或右。但「共諜」與左派政治犯則是不一樣的。

不過，許信良說，民進黨反對當時蔣家國民黨一黨專政，這跟今日中國大陸的共產黨一樣黨國不分，他們對於間諜的審判過程，真的有程序正義嗎？有照顧到人權嗎？那時候的間諜也沒有受到公正、公平的審判。不管支持或反對的，都不應該把這個當成政治攻防的對象。就算間諜不被認為是政治犯，但是反對他，「你真的支持當時一黨專政的國民黨那種司法審判嗎？你真的支持那種不符合公平正義的、不符合人權的司法程序嗎？我想，我們不可能支持的。所以，不應該把當時的間諜案，無論支持或反對的的政治攻防的題材」。

另外，對於王世堅被推薦為選桃園縣長，許信良則說，王世堅選任何地方都是最好的人選，「當然，王世堅會有心意在桃園嗎？我懷疑啦。他選台北市長會帶動整個明年的選情。」

前國民黨主席朱立倫 圖：林朝億/攝